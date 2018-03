Militair VS cel in wegens moord Irak

VILSECK, 19 sept. Een Amerikaanse militair is gisteren veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij het doden van vier Iraakse gevangenen. De 23-jarige militair verklaarde zich voor een Amerikaanse krijgsraad in Duitsland schuldig aan medeplichtigheid aan de moord op de vier ongewapende mannen in Bagdad vorig jaar. De soldaat is oneervol ontslagen. Drie andere Amerikaanse militairen werden deze week in staat van beschuldiging gesteld wegens het daadwerkelijk uitvoeren van de moorden.