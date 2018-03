Met romige stem zingt Natalie Cole liedjes van vader

cd jazz

Natalie Cole:Still Unforgettable ****

Met het uitbrengen van het album Unforgettable… With Love in 1991 nam Natalie Cole’s loopbaan een wending. Tot dan had ze weliswaar grote commerciële pop- en r&b-hits als Pink Cadillac en Miss You Like Crazy, maar eind jaren tachtig liepen de verkopen flink terug. Haar tot dan nog onuitgesproken wens om haar vaders muziek op te nemen kreeg in eerste instantie weinig bijval. Een project gedoemd te mislukken, voorspelde men. Maar niets was minder waar. Het eerbetoon met Nat King Cole’s bekende standards won zes Grammy’s. Vooral de single Unforgettable, waarop Natalie – dankzij de moderne techniek – samen zong met haar vader, was een enorm succes.

Nadat ze ook haar drugsverslaving overwon, bleef Cole de koers van glamourjazz en sophisticated swing volgen. Zeventien jaar later komt de zangeres, inmiddels eind vijftig, met Still Unforgettable, een album dat teruggrijpt op de toenmalige klapper, met als grootste lokker opnieuw een digitaal glashelder en honingzoet duet met haar vader, Walkin’ My Baby Back Home. Hierna stort Cole zich met puntige blazers en wollige strijkers op vertrouwde klassiekers. Stijlvast en niets nieuws, maar met haar romige stem trekt Cole nog de aandacht, steeds een smeuïg laagje crème doserend op tonen van weleer.