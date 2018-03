menco, Tessa en jitse zijn eigen baas. ze nemen liever het risico van ondernemen dan dat ze in loondienst werken. dat geeft hen vrijheid, maar ook druk. ‘ik heb eens een week mijn uren bijgehouden. toen kwam ik op 96 uit.’

Menco Nieuwenhuis (25) heeft de maatpakkenwinkel Heerlijk by Menco Nieuwenhuis in Den Haag. Ook is hij eigenaar van Shirtmakers, een mobiele maathemdenservice.

‘Ik ben een kledinggek. Altijd geweest. Mijn vader zat in de bedrijfskleding, zelf heb ik altijd bijbaantjes in kledingwinkels gehad. Naast mijn studie ben ik begonnen als ‘travelling tailor’. Met stoffenboek en meetlint onder de arm ging ik met mijn ov-jaarkaart naar klanten toe. Het oorspronkelijke idee was om dan in de trein te studeren. Ik denk dat ik één keer een studieboek heb meegenomen. Voor Shirtmakers heb ik nu franchisers. Daarbij heb ik een jongen in dienst voor de zaterdagen, de rest doe ik alleen. Ik sta zes dagen per week in de winkel en doe de administratie zelf. Ik heb ooit een week mijn uren bijgehouden, toen kwam ik op 96 uur. Ik woon ook nog eens boven de winkel, dus ik ben er eigenlijk constant mee bezig. Maar ik heb ook nog wel gewoon een sociaal leven. Af en toe neem ik een dagje vrij voor mijn vriendinnetje. De meeste van mijn vrienden zitten nog vol in het studentenleven, toch heb ik niet het gevoel dat ik iets mis, of heb gemist. Ik sta dan ook wel met enige regelmaat met een flinke kater in de winkel.’

Tessa de Mos (26) is spelersmakelaar. Ze begeleidt 13 voetballers en 4 hockeyers uit Nederland en België.

‘Voor mijn spelers doe ik van alles. Onderhandelen met een club, contracten opstellen, bankzaken regelen. Voor sommigen ben ik ook een vriendin. Ze kunnen bij me uitrazen, of ik ga met ze mee als date naar een gala. Sommige mensen denken dat mijn beroep glamoureus is, maar dat is echt onzin. Ik sta ieder weekeinde in mijn Uggs in de regen en de kou langs het veld. In het begin dachten mensen vaak dat ik de vriendin van een van de spelers was. Soms denk ik: ik zou liever gaan winkelen. Maar daar voel ik me dan eigenlijk gelijk weer schuldig over.

Ik ben enorm ambitieus en perfectionistisch; ik móét presteren van mezelf. Ik kan uren piekeren, alles tien keer nalezen, nog een keer checken. Als er iets mis gaat, zit ik ontzettend te balen. Ik probeer wel om het een beetje los te laten, maar aan de andere kant zorgt het ook voor de enorme drive die ik heb.

Ik heb er weinig last van dat ik een vrouw ben in een mannenwereld. Alleen bij een club in België merkte ik een keer dat ze me niet echt accepteerden. Ze deden heel dominant en sloten me echt buiten. Mannen zijn zulke haantjes onderling. Maar een paar maanden later belden ze me wel ineens om te vragen of ik niet nog een spits voor ze had. Had ik het blijkbaar toch goed gedaan.’

Jitse Groen (30) is oprichter/directeur van de website thuisbezorgd.nl, waar je eten kunt bestellen.

‘Ik was op een familiefeest en had honger. Via internet wilde ik iets te eten te bestellen, maar dat bleek niet echt te kunnen in die buurt. De volgende dag heb ik thuisbezorgd.nl geregistreerd. De eerste paar jaar werd er heel weinig besteld. Geen wonder; iedereen had nog een inbelverbinding. Daarmee was je een kwartier bezig om een pizza te bestellen. We hadden verwacht na drie maanden zo’n 200 bestellingen per maand te krijgen. Dat waren er dus elf.

Het is uiteindelijk toch gelukt het bedrijf uit te bouwen, omdat ik koppig ben geweest. Heel erg lang heb volgehouden. Ik heb vaak het idee dat ik onverantwoorde dingen doe. Meestal gaat het net goed, hoewel ik soms een beetje op moet passen dat ik niet veel te veel geld uitgeef. Reclame is bijvoorbeeld echt heel duur. Maar ook leuk. De eerste keer dat we een enorme reclamemast langs de snelweg hadden staan, ben ik er drie rondjes omheen gereden.

Ik werk veel met kleine, plaatselijke restaurants. Die zijn niet altijd even professioneel als grote ketens. Zo nu en dan word ik met de dood bedreigd. Hangt er een woedende restauranthouder aan de lijn, die kwaad is over een rekening. Ik neem het maar niet al te serieus.’

FOTOGRAFIE Wytske van Keulen