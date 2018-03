Meerderheid vrouw in parlement Rwanda

Na de vierdaagse parlementsverkiezingen van maandag tot en met gisteren telt het Afrikaanse land meer vrouwen dan mannen in het parlement, een wereldprimeur voor Rwanda. Vrouwelijke kandidaten wonnen woensdag 20 van de 53 direct gekozen zetels. Gisteren kwamen er daar officieel nog eens 24 bij – het aantal zetels dat in het Rwandese kiessysteem alleen voor vrouwen is gereserveerd.

De Interparlementaire Unie, de wereldwijde club van nationale parlementen, feliciteerde Rwanda. Met 55 procent vrouwen als volksvertegenwoordigers laat het Afrikaanse land het vrouwvriendelijke Zweden (47 procent) achter zich.

Al bij de vorige verkiezingen, in 2003, haalde Rwanda een hoog percentage: 44 procent. De goede score van het land heeft een aantal oorzaken, die deels te maken hebben met de tragische geschiedenis van het land.

Na de genocide van 1994, die meer dan 800.000 slachtoffers eiste, heeft de regering actief gewerkt aan politieke participatie van vrouwen. Dat geldt als reactie op de massaslachtingen, die grotendeels door mannen werden uitgevoerd. Daarnaast genieten vrouwen, door dezelfde genocide, een demografisch voordeel. 45,1 procent van de van kiezers is man, 54,9 procent is vrouw.

Kandidaten voor de 24 ‘vaste’ parlementszetels die alleen voor vrouwen zijn gereserveerd, mogen geen politieke voorkeur uitspreken. Ze worden geacht zich op apolitieke wijze in te zetten voor zaken als onderwijs en gezondheidszorg. (AFP)