Meer geld voor kunstpromotie in buitenland

Het kabinet stelt de komende vier jaar 12 miljoen euro extra beschikbaar voor de promotie van Nederlandse mode, design en architectuur in het buitenland. De Kamer wil extra geld voor cultuur in de Randstad.

Het geld voor mode, desgin en architectuur komt van drie ministeries: Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het kabinet wil dit geld gebruiken voor grootschalige projecten en evenementen. Buitenlandse Zaken heeft laten weten daarbij meer aandacht te zullen besteden aan niet-westerse landen als Rusland en China, en steden als Dakar en Bombay.

Daarnaast draagt het ministerie van Buitenlandse Zaken bij aan de viering van 400 jaar betrekkingen Nederland en New York volgend jaar, en aan de Nederlandse deelname aan de manifestatie Ruhr 2010 in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, die dan ‘culturele hoofdstad’ van Europa is.

De Tweede Kamer heeft gisteren bij de Algemene Beschouwingen de cultuurbegroting van minister Plasterk (Cultuur) met tien miljoen euro verhoogd. Zes miljoen hiervan gebruikt de minister om de vierjarig gesubsidieerde instellingen in de Randstad uit de ‘basisinfrastructuur’ (instellingen die rechtstreeks geld van de minister krijgen omdat ze een essentiële functie in de kunst vervullen). Zij krijgen tachtig procent van de subsidieverhogingen die de Raad voor Cultuur eerder had voorgesteld. Eerder maakte de minister al bekend dat de instellingen buiten de Randstad honderd procent van die verhogingen krijgen. De resterende vier miljoen gaat naar de langjarig gesubsidieerde instellingen in de basisinfrastructuur: de symfonieorkesten, de twee grote dansgroepen en twee grote operahuizen. Zij krijgen er ongeveer 4 procent bij. Alleen de rijksmusea delen niet mee in het extra geld, omdat die al via een andere weg meer ondersteuning krijgen.

De algemene korting 1,7 procent ‘cultuurprofijt’ – bedoeld om de gesubsidieerde kunst tot een zakelijker houding te bewegen – is met dit nieuwe extra geld grotendeels teniet gedaan. Bij de instellingen die een gunstige beoordeling kregen, kan de korting immers weggestreept worden tegen de verhoging.

Samen met de tien miljoen euro extra die minister Plasterk op Prinsjesdag al bekendmaakte, en de vier miljoen euro voor ‘internationaal excellente’ instellingen als het Koninklijk Concertgebouworkest en het Mauritshuis, is daardoor het kunstbudget met 24 miljoen verhoogd. De Raad voor Cultuur adviseerde eerder dit jaar een verhoging met 26 miljoen, maar dat werd afgewezen door Plasterk.