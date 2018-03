Marokko trekt twee diplomaten terug om spionage-rel

Den Haag. Marokko heeft twee diplomaten eerder dit jaar teruggeroepen uit Nederland na een klacht van minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA). Aanleiding voor de klachtis het ontslagvande Marokkaanse ex-politiemanL., die van spionage wordt verdacht. Verhagen liet de Marokkaanse autoriteitenweten niet gediend te zijn van dit soort ”kwalijke praktijken”, zo zei hij gisteren tegen persbureau ANP. Ex-brigadier L.zou politie-informatie hebben doorgespeeld naar de Marokkaanse autoriteiten. De Rijksrecherche begint op verzoek van het Openbaar Ministerie een onderzoek. Dit onderzoek is volgens hetOM nodig om tebepalen of L.strafrechtelijk moet worden vervolgd. Na zijn ontslag bij het korps Rotterdam-Rijnmond kwam L. in dienst bij RotterdamAirport. De directieheefthem voorlopig met buitengewoonverlof gestuurd.De Tweede Kamer toonde zich gisteren tijdens de Politieke Beschouwingen bezorgd over de invloed die Marokko heeft op landgenoten in Nederland. Volgende week wordteen spoeddebat over de kwestie gehouden.