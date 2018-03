Marc Craane

‘Dit huis is eigenlijk iets te vol naar mijn zin. Soms word ik hier gek, dat wil ik straks niet meer. Een huis moet een rustige basis hebben. Het leven is verder al zo druk, zeker als alleenstaande vader. Die rustige inrichting hebben we nu niet echt. In ons nieuwe huis hebben we gelukkig veel meer ruimte, heeft iedereen zijn eigen kamer. Al wordt het lastig afscheid nemen van dit huis. Mijn vrouw is hier vorig jaar gestorven, we hebben hier zoveel dierbare herinneringen.

Ik besteed veel aandacht aan de inrichting van ons huis, moet ervan kunnen genieten. Ik ben in ieder geval geen type dat spullen koopt om ze een jaar later weer weg te gooien. Daarom staan in dit huis, waar we tijdelijk wonen, de boeken op de grond opgestapeld tegen de muur – in het nieuwe huis komen ze in een mooie kast. Sowieso gaan we daar bewuster inrichten: er staat nu een stalen stellingkast in de kamer, waar alle spelletjes in staan, maar in ons nieuwe huis komt die gewoon in de garage. Daar hoort-ie ook.

Ik hecht veel waarde aan onze spullen. We hebben wel wat Ikea in huis, maar ook oude familiestukken, zoals de piano die van de familie van mijn vrouw is geweest. Mijn dochters spelen er nu op, zij heeft erop gespeeld, haar zus en haar moeder ook. En het tafeltje en stoeltje naast de piano bijvoorbeeld, zijn de eerste stukken van mijn bedrijf, Pakhuis Oost. Versleten, maar bijzonder. Voor Pakhuis Oost gebruik ik mezelf en de kinderen als uitgangspunt. Als wij iets leuk en handig vinden, dan zullen er wel andere mensen zijn die dat ook vinden.’

FOTO'S Gerard van Hees