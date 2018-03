Man voor verspreiden kinderporno vast

ROTTERDAM. Een 41-jarige man uit Sliedrecht is gisteren in zijn woning aangehouden op verdenking van het bezitten, vervaardigen en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de politie gisteren laten weten. Deze zomer werden bij een doorzoeking in het huis van de verdachte onder meer een pistool, 8.000 dvd`s, 20.000 dia`s, computers, enharddisks in beslag genomen. Bij een eerste onderzoek van het gevonden materiaal vond de politie honderdduizenden afbeeldingen met kinderporno. Er moeten nog miljoenen bestanden worden onderzocht. De man legde via modellenwebsites contact met minderjarige meisjes. Hij is al eerder veroordeeld voor het bezit van kinderporno.