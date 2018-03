Man vast na handel in kinderporno

Rotterdam, 19 sept. De bovenregionale recherche heeft maandag een 41-jarige man uit Sliedrecht in zijn woning aangehouden op verdenking van het bezitten, vervaardigen en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de politie gisteren laten weten. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte zijn onder meer wapens,8.000 dvd`s, 20.000 dia`s, computers en losse harddisks in beslag genomen. Uit een eerste onderzoek bleek dat er honderdduizenden kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes op staan. De verdachte werd aangehouden in een onderzoek in samenwerking met de Belgische politie naar kinderporno.