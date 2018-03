Lieftallige Nina Kinert kan ook dreigend klinken

cd pop

Nina Kinert:Pets & Friends ****

Nina Kinert is 24 jaar, zingt, speelt piano en gitaar. Haar derde album heet Pets & Friends. Maar wie denkt dat deze lieftallige Zweedse de hele dag met haar knuffels in bed ligt, vergist zich lelijk. ‘I shot my man yesterday’, zingt ze dreigend op haar recente album. In het volgende couplet schiet ze zijn kind dood, en in het daarop volgende couplet is zijn vrouw aan de beurt. Nina Kinert is een getalenteerde zangeres uit Zweden. Met frisse stem zingt ze haar heldere, stemmige composities. Die kunnen tegelijkertijd warm en dreigend klinken, onder meer als de strijkers aanzwellen en Nina haar boze dromen de wereld in slingert, zoals in openingsnummer Combat Lover, en het eerder genoemde I shot my man. Thuis, in Zweden, maakte ze al furore, in Nederland deed ze van zich spreken als begeleider van de Noorse zangeres Ane Brun. Ook werd ze bekend met het nummer Through your Eyes, dat in een wereldwijde autocommercial werd gebruikt. Afgelopen week toerde ze langs een aantal clubs in Nederland. Daar, en met Pets & Friends bewijst deze jonge vrouw dat ze uitstekend op eigen benen kan staan.