Lekker fris, lekker anders

Nieuwe crises, nieuwe termen: deze week zag de wederopstanding van een oude maatstaf voor bankencrises: de zogenaamde Ted-spread. Hoewel de directe associaties lopen van een tot nu toe onbekend soort broodbeleg tot de voormalige Amerikaanse president Theodore (Teddy) Roosevelt, gaat het hier in werkelijkheid om het verschil tussen twee rentevoeten, dat een goede indicatie geeft van hoe benauwd de bankwereld het heeft.

De Ted-spread is het verschil tussen twee rentevoeten. De eerste is de ‘Libor’-rente op dollarleningen voor een termijn van drie maanden op de interbancaire markt. Die markt droogde deze week, zoals bekend, volkomen op. Woensdag steeg deze driemaands-Liborrente richting 5 procent, terwijl de normale rentevoet nu rond de 2 procent hoort te schommelen. Banken wilden elkaar geen geld meer lenen omdat ze elkaar niet vertrouwen. Dat gold ook voor de Amerikaanse markt, en de markt voor ‘eurodollars’ buiten de VS. Dat is de reden waarom er gisteren 180 miljard dollar in het internationale bankensysteem werd gepompt door de Amerikaanse Federal Reserve, met regionale centrale banken, waaronder Bank of England en de ECB als een soort buitenlands verlengstuk.

De tweede rentevoet in de Ted-spread is het effectieve rendement op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) met een looptijd van eveneens drie maanden. Daar was de toestand zo mogelijk nog opmerkelijker. Beleggers vluchtten tijdens de paniek op woensdag massaal in alles wat op kasgeld lijkt, en driemaands Amerikaanse staatsobligaties behoren tot die categorie. De massale vraag dreef de koersen zo hoog op, dat de effectieve rente op deze obligaties daalde tot dichtbij de nul procent.

Aan de ene kant zijn er dus wanhopig lenende banken die de interbancaire driemaandsrente hoog opdrijven. Aan de andere kant wanhopig kopende beleggers die de rente op driemaandsobligaties tot nul reduceren. De Ted-spread (Treasuries en Euro-Dollars) is het verschil tussen deze twee, en geeft de stress goed weer. In normale tijden is de Ted-spread nog geen 0,5 procentpunt. Tijdens de krach van 1987 steeg deze maatstaf tot rond de 2,5 procent, en tijdens de Azië-crisis in 1998 en 1999 waren er pieken van rond de 1,5 procent. Nee, dan woensdag: toen ging de Ted-spread kortstondig naar 4,9 procent. Dat zegt veel over de macabere ernst van deze crisis.

Zijn de financiële markten, na de aankondiging gisteravond van een Amerikaanse noodfonds voor het ontwarren van de crisis, vanmorgen echt tot rust gekomen? Kijk naar de Ted-spread. Die stond vanmorgen op een zeer hoge 3,3 procent. En dat is nog steeds geen goed nieuws.

Maarten Schinkel