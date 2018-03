Je dacht dat ze niet meer bestonden, maar ze zijn er nog. Jonge voetballers die nergens tegenop zien. Kijkend naar Nordin Amrabat besefte ik ineens hoe lang de stoet inmiddels moet zijn van jonge spelers aan wie je het ontzag kon aflezen. Sinds de intrede van het Grote Geld legde iedere nieuwe generatie neo-profs meer bescheidenheid aan de dag dan de vorige, leek het wel. Zozeer waren ze onder de indruk van de topclub waarvoor ze uitkwamen, het stadion, de televisiecamera’s, dat ze helemaal vergaten te laten zien hoe goed ze konden ballen.

Hoe flink dus het debuut van Nordin Amrabat. Met een voor iedereen goed zichtbaar ‘wat mot jij nou?’ trapte hij dinsdag zijn eerste bal in de Champions League. Alsof hij nog voor De Zuidvogels speelde, of bij de zaterdagamateurs van SV Huizen, of FC Omniworld of VVV Venlo. Niet in het rood-wit gestreepte shirt van PSV tegen Atlético Madrid, in het afgeladen Philips-stadion hunkerend naar succes. Namens PSV riep hij brutaal om de bal en als dat het geval was dan zocht de kleine linksbuiten zijn tegenstander op, zoals dat heet: recht tegenover de rechtsback gaan staan die hem moest uitschakelen. Met vliegensvlugge schijnbewegingen spurtte Amrabat er dan langs en trapte hij de bal met een scherpe draai naar het vijandelijke strafschopgebied. Mooie techniek, fijne bluf.

Of nou ja, niet al zijn passeeracties lukten. Maar met Amrabat aan de bal werd het tenminste nooit saai. Volgens zijn trainer Huub Stevens sorteerden zijn acties te weinig effect. Vreemde kritiek. Dankzij de onverwachte wendingen en loepzuivere voorzetten van Amrabat kreeg PSV, als ik mij niet vergis, zijn enige twee kansen in de tweede helft. Geen slechte score. De streng opgevoede zoon van een Marokkaanse laborant had telkens weer het lef iets te proberen, wat in deze tijden van brave nieuwlichters bijna uitzonderlijk is. Aan niets was te zien dat de 21-jarige jongen die nog niet zo lang geleden de kost verdiende als bordenwasser bang was voor de miljonairs tegenover hem. Atletico was beter dan PSV, en won verdiend met 3-0. Maar ik had een mooie avond, dankzij die lefgozer op links, ja hem daar, dat ventje met dat stekeltjeshoofd.

Hou hem in de gaten, dat wordt een grote.