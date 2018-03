Kunstrijders weg bij KNSB en beginnen eigen bond

De sectie kunstrijden van de schaatsbond (KNSB) gaat zich afscheiden en als zelfstandige sportfederatie verder. Dat is gisteren in Zoetermeer besloten door twintig van de achtentwintig clubs in Nederland.

„Het kunstrijden is binnen de KNSB altijd als stiefkind behandeld”, aldus initiatiefneemster Joan Haanappel, zelf oud-kunstrijdster. „We staan in de schaduw van het langebaanschaatsen. Dat zijn we zat. Het wordt tijd dat we deze mondiale sport in Nederland verder gaan ontwikkelen.” Aanleiding voor het initiatief was het besluit van de KNSB de Challenge Cup te schrappen en het budget voor het kunstrijden te verlagen.

De nieuwe organisatie gaat Bond Kunstrijden Nederland heten. Jan Wagenaar is de beoogde voorzitter van het bestuur, dat verder zal bestaan uit Dirk Brauckmann (secretaris), Peter van de Burgt (penningmeester), Haanappel (vice-voorzitter), Mary Dotsch en Frits Suèr (bestuursleden).

De acht clubs die gisteren ontbraken worden telefonisch om goedkeuring gevraagd. Haanappel verwacht dat ook die acht verenigingen akkoord gaan. „We willen weg bij de KNSB”, zegt ze. „Die gedachte leeft bij elke kunstrijvereniging. De bond heeft nog nooit een topper afgeleverd.”

Haanappel stapte in juni uit het bestuur van de KNSB. Ze had de taak kunstrijden weer op de internationale kaart te zetten. Dat werd haar naar eigen zeggen door het bestuur en de directie onmogelijk gemaakt. Haanappel verwacht dat de nieuwe structuur na de Olympische Spelen van 2010 wordt ingevoerd.

De voorgenomen splitsing weerspiegelt de crisis binnen de schaatsbond, die binnenkort door een commissie van wijze mannen wordt onderzocht. Daartoe heeft oud-schaatskampioen Ard Schenk vanmiddag de namen bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat de commissie met een voorstel tot een nieuwe structuur komt. Met de kunstrijders hoeven zij geen rekening meer te houden. (ANP)