Kouchner: Russiche troepen nog niet weg

De internationale gemeenschap moet er voorlopig niet op rekenen dat Rusland zijn troepen zal terugtrekken uit de opstandige Georgische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner gisteren gezegd. Hij waarschuwde voor „dromerijen”.

Op de vraag van journalisten of Rusland zijn troepen snel terug zal trekken tot buiten Georgiës internationaal erkende grenzen antwoordde Kouchner: „Ik denk het niet. Reken er niet op.” Gelet op de „sterke positie” die Rusland heeft bedongen, is dit volgens hem onrealistisch. Frankrijk is op dit moment voorzitter van de EU.

Kouchner deed zijn uitspraken in de marge van een conferentie in Genève met afgevaardigden van de Centraal-Aziatische landen en de Europese Unie.

De Franse minister drong niettemin opnieuw aan bij Rusland op een volledige terugtrekking uit Georgië. Ook zei hij dat de 27 EU-landen zich moesten blijven „verzetten” tegen Ruslands aanwezigheid in Zuid-Ossetië en Abchazië. Hij pleitte voor „een terugtocht in etappes” van de Russische troepen.

De uitspraken van Kouchner lijken te wijzen op de machteloosheid van de EU ten opzichte van Rusland. Volgens het EU-vredesplan van 8 september moet Rusland zich terugtrekken uit de tijdens het conflict opgebouwde bufferzones buiten de twee regio’s. Er is toen niet afgesproken dat de Russische troepen zich moeten terugtrekken uit Zuid-Ossetië en Abchazië.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice heeft gisteren ongewoon scherpe kritiek geuit op Moskou. Volgens haar is Rusland een „éénrichtingsweg naar isolationisme en onbeduidendheid ingeslagen” door een autoritair binnenlands beleid te voeren en zich agressief op te stellen naar het buitenland.

Rice veroordeelde Ruslands ingrijpen in Georgië en noemde de Russische erkenning van de onafhankelijkheid van de opstandige regio’s een „poging” om Georgië te „ontleden”. De Verenigde Staten hebben Georgië altijd gesteund. Enkele uren daarvoor zei de Russische president Medvedev dat Washington de relaties met Moskou niet op het spel moet zetten over „triviale zaken”.

De organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft vandaag bekendgemaakt dat de onderhandelingen met Rusland over het sturen van extra (onbewapende) waarnemers naar Georgië zijn vastgelopen. De OVSE ziet „geen reden meer” om de gesprekken voort te zetten.

De weigering van Rusland om de waarnemers toegang te verlenen tot de opstandige regio’s en de eis van Moskou dat de regionale autoriteiten moesten beslissen over het mandaat van de missie, zouden het belangrijkste struikelblok vormen, zei de Georgische delegatie van de OVSE gisteren. (Reuters, AP, AFP, BBC)