Koolschaaf not made in China

In de etalage van Mulders kookwinkel aan de Gedempte Nieuwe Sloot in Alkmaar hangt een koolschaaf. Een houten plank met opstaande randen en drie stalen messen halverwege, schuin geplaatst onder dezelfde hoek als de scherpe onderkant van de mensvriendelijke guillotine.

Je denkt dat Gillette het heeft bedacht, meerdere mesjes in een scheerkop, maar in klassiek huishoudelijk gereedschap kende men het al lang.

Boven Alkmaar wordt veel kool geteeld en er zijn nog zonderlingen die een hele kool in huis halen om zelf te snijden. Met een fors mes kan dat. Met een schaaf gaat het beter. Het kan gebeuren dat een voorbijganger die de schaaf in de etalage ziet, door begeerte wordt overmand en naar binnen gaat.

Het eenvoudige en begrijpelijke ding van hout en staal kost 33 euro. Maar de winkelier aarzelt. Hij verkoopt hem liever niet en hij zegt tegen de klant dat er een veel betere is. Maar niet op voorraad. Hij is in bestelling.

Wat mankeert er dan aan deze? De messen, zegt de man. Die zijn van blik. Hij had ooit twaalf van deze schaven ingekocht, ze komen uit Tsjechië. Hij heeft er nog elf. Omdat hij telkens klanten afraadt om er een te kopen. Het zal wel gaan, schaven, als je flink op de kool duwt, maar echt scherp zijn de messen niet. Voel maar. De klant voelt met zijn vingertoppen en verlangt subiet naar de betere.

Dat is er een van de familie Kleinknecht uit het Schwarzwald. Het heet een Krauthobel, ook om de kool voor Sauerkraut te schaven natuurlijk. Het is werkelijk een droom van een koolschaaf van 65×25 centimeter, net niet drie keer zo duur als de stompe Tsjech te Alkmaar, maar zeven keer mooier, met messen van het staal waar ook zeisen van gesmeed worden.

Prachtig hout, goed gemaakt en de messen zo scherp dat je het wel laat er met je vingertoppen aan te voelen. Boven de messen kan een bodemloze bak heen en weer glijden, de kool in de bak. Maar zonder bak gaat schaven ook goed, als je maar op tijd weet te stoppen.

Topgereedschap, zegt ook de importeur in Bergen op Zoom (www.culinairbolwerk.nl), maar we verkopen het weinig omdat de mensen gesneden groenten kopen in de supermarkt. En hier ligt de sleutel van de redenering waarmee men zichzelf wijs kan maken dat men zo een schaaf dringend nodig heeft. Gesneden groenten kosten 5 tot 18 euro per kilo. Een rode kool van minstens een kilo kost 50 eurocent. Je hebt de aanschaf van de Kleinknecht er al uit als je één keer voor de hele straat kolen schaaft. Vers geschaafde kool is veel smakelijker dan de voorgesneden natte slierten uit een zakje. Uien gaan er ook goed op en razendsnel. Bovendien gaat de schaaf 140 jaar mee, je laat een waardevol erfstuk na.

Toch, zo mooi als hij is, zo groot is-ie ook. Dat kan bezwaarlijk zijn. Maar Kleinknecht maakt ook kleinere schaven (www.rks-kleinknecht.de), hout met scherpe messen, voor halve kolen, voor uien en voor het snijden van sliertjes die julienne worden genoemd.

Voor net geen 40 euro kocht ik ook een verstelbare schaaf waarmee flinterdunne en dikkere plakken gesneden kunnen worden. Doodsimpel van techniek, onverwoestbaar en een juweel aan de muur. Je snapt opeens niet meer waarom alles vanaf het tijdperk Tomado in roestvrijstaal moest. Onhandig, niet scherp maar wel afwasmachinebestendig. Een Kleinknecht kan niet in de afwasmachine, even afvegen is voldoende. En nog iets bijzonders. Hij komt niet uit China.

Wouter Klootwijk