Koeien en duinen voorbij het symbolisme

Piet Spijk en Annemarie Timmer: Bernard Essers 1893-1945. Waanders/Drents Museum, 232 blz. € 29,95

De geconcentreerde blik, de scherpe ogen zijn kenmerkend voor de portretten en zelfportretten van Bernard Essers, of ze nu uitgevoerd zijn met potlood op papier, in gips, op een foto of met burijn of guts in hout. Die nauwkeurige kijk vindt men terug in zijn houtsneden en houtgravures.

Essers is een van de kunstenaars uit de periode van het eind van de 19de eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog van wie leven en werk weer in de herinnering wordt gebracht door het Drents Museum. Meubelmakers, architecten, keramisten, architecten of dat allemaal tegelijk, aan wie in Assen tentoonstellingen zijn gewijd met bijbehorende monografieën. Inmiddels zijn er ruim twintig boeken in deze reeks verschenen over kunstenaars als Chris Lebeau, Willem van Konijnenburg, Jan Eissenloeffel en Jan Mankes.

Bernard Essers, aan wie het meest recente deel is gewijd, volgde tekenlessen in Londen en in Amsterdam en maakte zich ook het grafische metier eigen. Hij illustreerde boeken van Adriaan Roland Holst, Arthur van Schendel en P.C. Bouten. Driemaal ontwierp hij het omslag van het legendarische tijdschrift Wendingen.

Lang werkte Essers in een symbolistische stijl, die weer voortborduurde op de Prerafaëlieten. We zien langgerekte menselijke figuren met de kenmerkende Griekse neuzen, krachtige kaken en grote ovale ogen. Frontaal zijn die gezichten eigenlijk niets anders dan maskers. Hoeveel eeuwigheidswaarde deze wijze van uitdrukking destijds ook werd toebedacht, de statische stilering maakt haar nu typerend voor een afgesloten periode. Dat geldt ook voor de boodschap: de in verheven, archaïsche taal gegoten vertellingen en de sociaal bewogen voorstellingen.

Essers heeft deze sterk door Jan Toorop beïnvloede fase verlaten en begon zich in zijn vrije werk toe te leggen op het landschap. Ook dat stileerde hij, maar zijn sloten, duinen, golven, wolken en vooral bomen, opgenomen in uitgewogen composities, hebben hun charme behouden. Een bijzonder plezier moet Essers hebben gehad in de weergave van dieren: meeuwen, pauwen, herten, paarden en koeien. Vooral die laatste dieren zijn met hun zwart- witte vacht een ideaal onderwerp voor een graficus.

Het aan Essers gewijde boek biedt een mooi overzicht van leven en werk, een hoofdstuk over de waarderingsgeschiedenis van de kunstenaar en een oeuvrecatalogus. Wie zijn werk wil zien, kan nog tot tot en met 2 november terecht op de expositie Fantasie en werkelijkheid in zwart en wit in Museum Kranenburgh, in Bergen, het boom-, duin- koe- en kunstenaarsrijke dorp waar Essers zo lang heeft gewoond.