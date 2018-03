KINDER Museum

In Cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam is woensdag Kindermuseum Het Huis van Aristoteles geopend. De eerste expositie heet Heldenstad, en Hare Majesteit de Koningin was een van de eersten die deze mocht betreden. Het Huis van Aristoteles is niet een museum waar het de bedoeling is naar kunstwerken te staren. Hier is het gewenst dat je er gaat spelen. Heldenstad brengt bezoekers in een wereld van sprookjes. Je ziet er de Petteflet van Pluk nagebouwd en jij mag Aagje zijn. Als je richting het beroemde torenkamertje loopt van Pluk, kom je mevrouw Helderder tegen. Die gaat dan niet zo aardig zijn. Verder in het museum vind je ook andere helden die je kent uit boeken, films of van geschiedenislessen; Kikker, Peter Pan en Willem van Oranje. Sandra Goos (43) heeft dit speelmuseum bedacht. Zij vindt dat kinderen (en ouders) wat vaker moeten fantaseren. „Alle informatie die je wilt weten kun je googelen. Hier kun je met die informatie spelen.” Dat geldt natuurlijk ook voor de Koningin -of kwam ze voor Willem?