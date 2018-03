Kieswinst in Kenia ?niet vast te stellen?

De verkiezingen van december vorig jaar in Kenia zijn zó chaotisch verlopen en hebben zó’n gewelddadig vervolg gekregen, dat het onmogelijk was en blijft om vast te stellen wie heeft gewonnen.

Dat is de conclusie van de onafhankelijke commissie die de parlements- en presidentsverkiezingen van eind vorig jaar heeft onderzocht. De commissie overhandigde haar bevindingen gisteren aan president Mwai Kibaki, premier Raila Odinga en oud-secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties. De laatste bemiddelde in het bloedige conflict dat rond de verkiezingen uitbrak. Dat kostte naar schatting aan 1.100 tot 1.500 mensen het leven en joeg 600.000 Kenianen op de vlucht.

De commissie, geleid door de gepensioneerde rechter Johann Kriegler uit Zuid-Afrika, beveelt een ingrijpende herziening van het Keniaanse kiessysteem aan. „Ik weet wel wie de vorige verkiezingen heeft verloren. Dat is de bevolking van Kenia”, zei Kriegler in zijn toelichting op het rapport.

Volgens de commissie hebben zowel de partij van Kibaki als de oppositiepartij van Odinga de verkiezingen op grote schaal vervalst. Dat geschiedde onder meer door stemmen te kopen, stembussen te vullen met valse stembiljetten en gewapende bendes de straat op te sturen om kiezers te intimideren. De commissie ontdekte tal van lacunes in het kiesstelsel. Zo stonden de namen van 1,2 miljoen dode Kenianen op de kiezerslijsten.

De golf van geweld die het land na de verkiezingen overspoelde eindigde in februari toen de beide kemphanen, Kibaki en Odinga, een akkoord sloten over deling van de macht. Dat mondde begin april uit in een regering van nationale eenheid. Kibaki bleef staatshoofd, Odinga werd premier. (AP, AFP)