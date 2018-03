Kardinal Offishall brengt jongeren op het rechte pad

cd hiphop

Kardinal Offishall:Not 4 Sale ****

Liever een eigen huis op je eigen stuk grond dan een oplopende schuld bij de juwelier. En ga eens een boek lezen, rudeboy. De Canadese artiest Kardinal Offishall maakt een mix van reggae, r&b en hiphop die stevig geworteld is in de krottenwijk en die jongeren uit het getto regelmatig een positieve weg vooruit voorspiegelt. Hoewel rauwe dancehall en hardcore hiphop zijn inspiratiebronnen zijn, is zijn variant van deze muziek opgewekt en licht.

Kardinal Offishall heeft een dominante stem en een in beginsel overtuigend militante vocale stijl, waarin hij het patois van de Jamaicaanse dancehall steeds afwisselt met traditionele Amerikaanse rap, maar doorbreekt dat vaak met nonchalante grapjes en humoristische articulaties. Met hitzanger Akon als nieuwe labelbaas is het de bedoeling dat de Canadees wat meer hits gaat scoren en dus mag Rihanna een oud deuntje opnieuw zingen, zingt T-Pain volgens zijn vaste autotune-formule en levert Akon zelf een flauw refreintje voor de vederlichte single Dangerous.

De vaak ongeïnspireerde gastoptredens kunnen de kracht van de rudeboy zelf niet verhullen. Met zijn stem en energie maakt hij zelfs een echoënde kickdrum met alleen een simpel, schel synthesizerriedeltje hitgevoelig.