Jongetjes in Hollywood

Entourage

Seizoen 1, 2, 3 (seizoen 3 is opgesplitst in twee dvd’s)

€ 23.99 per deel *****

Leven alsof het je allemaal niks kan schelen, dat is wat de personages doen in de serie Entourage. Ze genieten van wat er allemaal mogelijk is in Hollywood. Gewoon, omdat het kan. Maar zonder iemand anders te worden. Zonder verslaafd te raken aan de glamour. Dan kun je, als het succes ophoudt, ook weer naar huis, naar een echt, normaal leven.

Jongetjes zijn het, de vier vrienden van Entourage die vanuit New York in Hollywood zijn geland. Ze zijn er niet echt op hun plek. Van hen is alleen Vince zelf beroemd. Hij is de jonge, knappe steracteur met wie iedereen gezien wil worden. Zijn vrienden laten zich de voordelen van bevriend zijn met een ster smaken: een mooi huis, genoeg geld, overal vrouwen en, niet te vergeten, de nieuwste sneakers.

Het drietal, luisterend naar de namen Turtle, E en Drama, vormt Vince’s entourage, en leeft op zijn kosten. In ruil verrichten ze een minimale inspanning. Turtle is de chauffeur en regelneef, E is manager en Drama de ontbijtkok.

Van deze lichtvoetige, sprankelende serie zijn drie seizoenen op Nederlands ondertitelde dvd verschenen. Het hoge niveau wordt blijkbaar vastgehouden, want seizoen 4 maakt zondag kans op een Emmy voor beste comedy. Entourage biedt een blik achter de schermen van Hollywood. En dan vooral van dat deel waarin acteurs deals proberen te sluiten. Waar is het goede script? Doe ik die shitfilm als ik dan in een Verantwoord Kunstwerk kan spelen? In dat spanningsveld heeft de serie zijn vijfde hoofdrolspeler: Jeremy Piven.

Piven speelt Ari Gold, de agent van Vince. Hij is de verbindingsman tussen acteur en script of regisseur. Piven speelt hem als een lokale Zonnekoning. Onvermoeibaar, gedreven, arrogant en grofgebekt brengt hij het begrip ‘aalglad’ naar een hoger niveau. Sterker: hij maakt aalglad een plezier om naar te kijken. Als hij weer eens iemand treft met een snoeiharde afzeikgrap likt hij voldaan zijn lippen. Typerend is zijn stopwoordje, ‘boem!’, gebracht met een boks in de lucht. ‘Hé! Ik regel die film voor je! Boem!’

In seizoen 3 komt er meer ruimte voor Drama, de mislukte, oudere broer van Vince, en ook acteur, gespeeld door Kevin Dillon, zelf onbekende broer van ster Matt Dillon. Dillon geeft loser Drama de juiste sukkelige uitstraling. Als hij eindelijk een klein rolletje krijgt en een scène heeft met Brooke Shields, is hij iets té opgewonden. Als hij haar troost in zijn armen, loopt de actrice boos weg en fluistert tegen de regisseur: ‘Hij heeft een stijve!’ Exit Drama.

De rij beroemdheden die zichzelf spelen, van James Woods tot James Cameron, vormt een attractie op zich. Cameron, regisseur van Titanic, is regisseur van een vehikel voor Vince, getiteld Aquaman – de onderwatervariant van Superman. Dat is op meerdere manieren leuk en doordacht. Entourage zit tot in detail goed in elkaar. Prosecco-tv – en zo lekker als dat klinkt.