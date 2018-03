In je hoofd zitten de talen door elkaar

Een bijzondere carrièrestap: Durk Gorter, hoogleraar Fries, wordt hoogleraar in Baskenland. „In Amsterdam bestudeerde ik de positie van het Fries”, vertelt hij vanuit San Sebastián. „Met ook altijd de blik op Europa gericht, op andere minderheidstalen, om te kijken of er parallellen zijn.” Met dat internationale onderzoek gaat hij nu door in Spaans Baskenland, waar het Baskisch de minderheidstaal is.

Gorter spreekt zijn talen. Maar nog geen Baskisch... „Dat is mijn volgende uitdaging”, zegt hij monter. „Het geval wil dat ik een paar jaar geleden advies heb uitgebracht aan de Baskische regering over een programma waarin leerkrachten van middelbare leeftijd drie jaar full time de tijd kregen om het Baskisch te leren. Veel van hen vonden dat te kort. Zelf had ik het idee: drie jaar full time, dat moet wel lukken, al ben je vijftig.”

U kunt nu zelf de proef op de som nemen.

„Het is een taal die niets met het Spaans of welke Europese taal dan ook te maken heeft. Je hebt heel weinig houvast aan de woorden die je hoort, de zinsopbouw is totaal anders, er zijn veertien naamvallen. Erg lastig.”

Ik hoor in Baskenland minder Baskisch dan ik Fries hoor in Friesland.

„In Friesland spreekt iets meer dan de helft van de mensen het Fries van huis uit. In Baskenland ligt het aandeel van de minderheidstaal lager. Maar er wordt in het onderwijs veel meer aan gedaan. De meest opmerkelijke trend is dat veel Spaanstalige ouders, ook in die gebieden waar nog maar weinig Baskisch gesproken wordt, hun kinderen naar scholen sturen waar Baskisch de voertaal is en Spaans een vak. Terwijl er ook gewoon scholen zijn met Spaans als voertaal en Baskisch als vak.

„Het Fries is sinds 1980 een vak op de basisschool dat minimaal één uur per week moet worden gegeven. Daar is het bij gebleven. Het is een soort stilstand, en stilstand is achteruitgang. Aan de andere kant zie je wel dat de positie van het Fries in de maatschappij veel sterker is dan die van het Baskisch. Op het platteland zijn er nog steeds kinderen die van huis uit niet Friestalig zijn en het Fries van hun vriendjes leren. Maar kijk je naar de cijfers, dan zie je een teruggang.

„Er is in Friesland misschien nog een enkeling die droomt van een eentalig Fries Friesland, maar dat is een achterhaalde zaak en dat heeft ook nooit bestaan. Bovendien, mensen hebben de capaciteit om meerdere talen tegelijk te beheersen en die talen op verschillende manieren te gebruiken. En dat is prima. Daar moet je het onderwijs op inrichten.”

Wat valt er nog te ontdekken op het gebied van meertalig onderwijs?

„Het idee is vaak dat je de talen in het onderwijs moet scheiden. Je spreekt Baskisch in de ene les en Spaans in de andere les. Misschien is dat helemaal niet zo'n goede methode. Mensen hebben een multiple competence, een meervoudige taalvaardigheid. Ze gebruiken de talen vaak tegelijk – al is het maar op de achtergrond. Als ik Nederlands spreek, zit daar op de achtergrond altijd nog Fries, en ook een stukje Engels, want ik gooi er af en toe een Engels woord doorheen. Die talen zijn tegelijk aanwezig, het zijn geen gescheiden systemen. Dat blijkt ook uit recent hersenscanonderzoek: talen zitten door elkaar heen, en niet in verschillende compartimenten.

„Ze zeggen hier in Baskenland wel dat ze in het Baskisch les geven of in het Spaans, maar die talen worden vaak door elkaar gebruikt. Wanneer, hoe? En kun je daar ook gebruik van maken? Ik was deze zomer in Wales, daar zijn ze op sommige scholen bezig met translanguaging. De kinderen zoeken op het web iets op in het Engels, en gebruiken daarna het Welsh om het te beschrijven. Ze gaan van de ene taal naar de andere taal – dat wordt opzettelijk zo gedaan.”

Leer je dan beter?

„Misschien wel. Beter, sneller, efficiënter. Ik wil nu Baskisch leren en zou kunnen zeggen: ik weet er nog niks van. Maar dat is niet waar. Ik ken de uitspraak van het Baskisch al, omdat ik de uitspraak van het Spaans ken en die is ongeveer hetzelfde. De intonatie: idem. Ik ken allerlei internationale woorden al. Ik ken ook al talen die met naamvallen werken. Kortom, delen van het Baskisch ken ik al, omdat ik die al in een andere taal ken.

„Er zijn in Europa interessante experimenten met het leren lezen en verstaan van talen die lijken op een taal die je al kent. Voor de Romaanse talen is een systeem ontwikkeld dat zeven etappes beschrijft die je moet doorlopen om, als je al Frans kent of Spaans kent, ook een andere Romaanse taal te leren lezen en verstaan. Dat wordt nu ook voor de Germaanse talen ontwikkeld.

„We vinden het nog heel lastig om als Nederlander Nederlands tegen een Duitser te spreker terwijl die Duits terugspreekt. Daar moet je echt even moeite voor doen. Maar als je het afspreekt met elkaar, kan het best.”