In bed met Martin

De financiële wereld hield de adem in toen de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers afgelopen zondagavond „de reis naar het faillissement” aanving, zoals The New York Times het hier met gevoel voor dramatiek verwoordde. Anders dan bij de dreigende ondergang van investeringsbank Bear Stearns en de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac hadden centralebankpresident Bernanke en minister van Financiën Paulson deze keer geen financiële reddingsboei uitgegooid.

De eerdere financiële injecties en kredietgaranties voor het bankwezen van het tandem Bernanke en Paulson waren al aanleiding voor verhitte discussies onder economen. Normaal gesproken schiet de Amerikaanse overheid in nood verkerende bedrijven namelijk niet te hulp. In de maand juli van dit jaar gingen ruim vijfduizend bedrijven bankroet, 80 procent meer dan het jaar ervoor, zonder dat Washington ook maar een krimp gaf.

Maar voor de financiële sector gelden andere regels. Niet dat elke bank in nood op de hulp van Paulson of Bernanke kan rekenen. De afgelopen maanden zijn enkele tientallen Amerikaanse banken vrij geruisloos van het toneel verdwenen. Maar dat waren relatief kleine banken. Bij grote financiële instellingen ligt dat anders. ‘Too big to fail’ zijn die banken waarvan de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, vreest dat een faillissement de hele financiële sector – en daarmee de hele economie – zal ondermijnen.

In het geval van Bear Stearns was niet zozeer de omvang als wel de verwevenheid van de bank met andere financiële instellingen aanleiding voor de reddingsoperatie. De vrees bestond dat – als er geen hulp van buiten zou komen – Bear Stearns grote hoeveelheden illiquide beleggingen zou hebben geloosd op de al disfunctionele financiële markten waardoor opeenvolgende paniekverkopen tot een neerwaartse spiraal zouden hebben geleid. Om die reden zorgde de Federal Reserve (Fed) voor een ordelijke transitie van Bear Stearns naar JP Morgan Chase, waarbij de Fed – op kosten van de belastingbetaler – zich voor 29 miljard garant stelde voor de meest giftige activa van de investeringsbank.

Begin deze maand lijfde de Amerikaanse overheid Fannie en Freddie in. Het voortbestaan van beide hypotheekgiganten was in gevaar gekomen door de disproportionele financiering met vreemd vermogen (‘leverage’) in combinatie met de crisis op de huizenmarkt. De kosten van deze reddingsoperatie voor de Amerikaanse belastingbetaler kunnen oplopen tot 200 miljard dollar. Formeel heet het dat Fannie en Freddie hard nodig zijn om de Amerikaanse huizenmarkt nieuw leven in te blazen. Maar een belangrijker reden voor het overheidsingrijpen is gelegen in de bijna 400 miljard dollar aan obligaties in Fannie en Freddie die de Volksbank van China in handen heeft. Met het oog op de Amerikaanse afhankelijkheid van buitenlandse financieringsbronnen achtte Paulson het raadzaam om de voldoening van die schulden te verzekeren, en zo de relatie met China niet al te zeer op de proef te stellen.

Hoewel Lehman Brothers bijna twee keer zo groot is (of beter gezegd: was) als Bear Stearns, hebben Bernanke en Paulson toch het risico genomen om de investeringsbank ten onder te laten gaan. Een belangrijk verschil met Bear Stearns, waar de aandelen in korte tijd in een duikvlucht raakten, was dat de ondergang van Lehman Brothers zich langzaam heeft voltrokken. Investeerders die vorige week nog belangen in de zakenbank aanhielden, rekenden er stilletjes op dat de overheid wel te hulp zou schieten als puntje bij paaltje kwam, wat ook bekend is als het probleem van ‘moral hazard.’ Nog meer reddingsoperaties op kosten van de belastingbetaler zou een uitgelezen recept zijn voor nieuwe vormen van financiële waaghalzerij en de basis leggen voor toekomstige financiële crises.

We laten de lening van 85 miljard dollar aan verzekeraar AIG in ruil voor tachtig procent van de aandelen hier maar even buiten beschouwing; volgens Willem Buiter, hoogleraar Europese politieke economie aan de London School of Economics, betekent deze laatste ingreep van de Fed het einde van het Amerikaanse kapitalisme.

In de Miljoenennota staat een opmerkelijke passage waarin minister Bos van Financiën instemmend Martin Wolf, de economisch commentator van de Financial Times, aanhaalt: „Bonussystemen voor handelaren en managers van financiële ondernemingen kunnen zeepbellen verder opblazen. Bonussen zijn vaak asymmetrisch gekoppeld aan kortetermijnrendementen. Zit het mee, dan profiteren de bankiers; zit het tegen, dan komt de rekening elders terecht. Hiermee ontstaat het door Martin Wolf opgeroepen beeld van private winsten en maatschappelijke verliezen.”

Het opmerkelijke aan deze passage is niet zozeer de inhoud – die onderschrijf ik en geldt in mijn ogen ook voor niet-financiële ondernemingen. Het opmerkelijke is dat de passage is opgenomen in de Miljoenennota 2009. De gedachte achter de Miljoenennota en de Troonrede is dat de regering haar plannen voor het nieuwe jaar ontvouwt.

Maar als Wouter Bos zich werkelijk zozeer zorgen maakt over de bonussen voor handelaren en managers, wat let hem dan om een wet voor te bereiden die bepaalt dat het variabele deel van de beloning nooit meer mag bedragen dan het vaste deel van de beloning, zoals de commissie-Tabaksblat in juni 2003 al voorstelde? Waarom heeft hij afgelopen voorjaar een halfwassen wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat enkel de fiscale begeleiding van bovenmatige ontslagvergoedingen regelt?

Wakker worden Wouter. Je moet als minister geen ijdele stukjes schrijven maar goede wetten maken.

Wilt u reageren? Dat kan op nrc.nl/mees (Reacties worden openbaar na beoordeling door de redactie.)