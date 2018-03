Ik wil een moeder zijn voor mijn publiek

Zangeres Lykke Li verdwijnt bijna tussen de kussens op de bank, backstage bij het Lowlands-festival. Ze neemt een slok spa en zegt dat ze haar liedjes doorgaans achter de piano schrijft. Maar, zegt Li, „Die piano is niet het belangrijkst. Het zingen ook niet, trouwens. Emotionaliteit en kwetsbaarheid, daar draait mijn muziek om.”

Lykke Li, uit Stockholm, heeft zich de afgelopen maanden omzichtig, als een kostbaar kleinood, aan het publiek geopenbaard. Eerst een paar liedjes op MySpace, toen een EP en een optreden op Lowlands. Daarna verscheen haar debuut-cd, Youth Novels. Li’s muziek klinkt organisch en eigenzinnig en weet vanzelfsprekend te maken wat niet vanzelfsprekend is. Als een boek waarin de woorden achterstevoren staan, strijken de liedjes tegen de haren in: doordat ze Engels zingt alsof haar tong in de knoop zit en de akoestische gitaren klinken als percussie.

De muziek lijkt afkomstig uit een speeldoos. Breekbaar en zoekend, vormen klanken van xylofoon en als van kabbelend water samen een soms sprookjesachtige, soms spookachtige achtergrond van de omfloerste stem.

Maar al lijkt die stem zich het liefst te verstoppen achter geluidsflarden, Li legt ondertussen wel haar ziel bloot. Zoals Youth Novels onze kennismaking is met Lykke Li, zo is deze plaat de weerslag van Li’s kennismaking met de wereld. Dat was een pijnlijke ontmoeting. In liedjes als Little Bit en Let It Fall vertelt Li over haar gevoelens van onaangepastheid, over jaloezie, over hoe hoogmoed de liefde kan fnuiken. Little Bit gaat over haar trots die een liefde onmogelijk maakt, al is de aangesproken persoon een grote liefde, over wie ze zingt ‘For you I keep my legs apart’.

Lykke Li is een van de hedendaagse zangeressen voor wie openhartigheid een missie is. In het verleden gold dit al voor Tori Amos en Sinead O’Connor. Nu is er een kleine golf aan zangeressen die die fakkel overneemt. Lykke Li, de Franse Soko en de Britse Emmy The Great bezingen hun gevoelens zonder bravoure en inclusief de rafelranden. Seks wordt bij hen geen kwestie van gestaalde perfectie, zoals bij Madonna. In de teksten van Li en Soko is seks ook wel eens rommelig, of eenzaam. De behoefte van deze zangeressen om zich tot in alle hoeken en gaten aan de luisteraar mede te delen, doet denken aan de Britse kunstenares Tracey Emin die ooit haar tweepersoons bed, inclusief bevlekte lakens en gebruikte condooms, tentoonstelde, en een tentje borduurde met de namen van ex-vriendjes.

Backstage bij Lowlands

woelt Li in haar loshangende blonde haar. „Alles wat ik doe, staat in dienst van één ding: geloofwaardig zijn”, zegt ze. „Ik wil dat mensen geloven wat ik zing. Om te zorgen dat jij mij gelooft, moet ik eerst in mezelf geloven. Mijn nummer Tonight gaat over een periode waarin ik eenzaam was. Niemand begreep me, ik was vervreemd van mijn omgeving. Toen ik het liedje aan de piano schreef, zat ik er bijna bij te huilen.

„Als ik dat nummer nu live speel, voel ik die eenzaamheid weer. En ik merk dat het publiek het herkent. Daarom wil ik er voor hen zíjn, ik wil als een moeder zijn voor mijn publiek.”

Het delen van intimiteit wordt zo een vorm van communicatie. Folk-zangeres Emmy The Great wijdde haar binnenkort te verschijnen debuut-cd First Love in zijn geheel aan een verbroken relatie. „Ik schrijf altijd in reactie op wat iemand me heeft aangedaan, doorgaans een geliefde”, vertelde de Chinees-Engelse Emmy The Great onlangs naar aanleiding van de afgebroken zwangerschappen en gebroken harten die in haar liedjes figureren. „Mijn cd First Love heb ik speciaal gemaakt om mijn ex voor schut te zetten. Ieder nummer is een wraakoefening.”

Lopend over de parkeerplaats, eind augustus bij het popfestival de Beschaving in Utrecht, wappert de Franse zangeres Soko afwerend met haar hand. „Ik geef geen interviews”, zegt ze. „Ik heb niets te zeggen, ik ben veel te verlegen.”

Tijdens haar optreden, een paar uur later, is die verlegenheid verdwenen. Soko’s liedjes hebben titels als I Think I’m Pregnant, I’ll Kill Her en My Ex-Boyfriend. Met heldere stem en instructieve gebaren doet Soko verslag van haar groeiende buik, de moord op een rivale of ruzies met een ex. Ze begeleidt zichzelf op een mandoline, een drum of krakkemikkige synthesizer. Haar muziek is zoekend en onbeholpen. Het is de pruilende dictie en de expliciete openhartigheid waarmee ze een publiek trekt, dat tijdens het optreden met open mond naar de bizarre ontboezemingen staat te luisteren.

Het intieme karakter van de muziek past bij de manier waarop hun faam zich heeft verbreid. Net als Soko en Emmy had Lykke Li haar nummers om te beginnen op een MySpace-pagina gezet en de reacties afgewacht. Deze muzikale flessenpost bleek een geslaagde manier om aandacht te trekken. Van Soko is nog altijd geen cd verschenen, maar ze had met I’ll Kill Her al een hit in Denemarken en speelt voor volle zalen. Lykke Li ontpopte zich binnen één jaar van bejaardenverzorgster in Stockholm tot rijzende ster in zowel Europa als Amerika.

Deze zangeressen vinden het moeilijk zich tot één kunstvorm te beperken. Soko (22) begon haar carrière als comédienne en actrice. Lykke Li bedenkt choreografieën en regisseert video’s. Publiekelijk uiten van gevoelens die je doorgaans voor jezelf houdt, zegt Li, daar gaat het om. Dat hoeft niet per se via muziek: „Ik had er ook een stomme film over kunnen maken.”

Het aantrekkelijke van muzikant zijn, is dat je je ook kunt bezighouden met vormgeving, video’s en kleding. „Alleen muziek zou voor mij niet genoeg zijn. Ik ben op alle gebieden autodidact, en ik vind muziek niet belangrijker dan dansen en film maken.”

Als er gekozen wordt voor de muziek, wordt er niet gekozen voor één instrument. De zangeressen stappen even makkelijk over van piano naar gitaar; van mandoline naar ukelele; van electrisch op akoestisch. Op een bijna tastende manier wordt gezocht naar de juiste klankkleur bij een bepaald gevoel.

Oermoeder van het vrouwelijke

bekentenislied is folk-jazz-rock-zangeres Joni Mitchell (1943). Ook Mitchell beperkte zich nooit tot één discipline: muzikale perioden wisselden af met perioden waarin ze uitsluitend wilde schilderen. Sinds haar debuut in 1968 staan de liedjes van Mitchell bekend om hun openhartigheid. ‘Als ik dan toch beroemd ben, moeten de mensen maar weten wie ik ben’, zei ze hierover in een recente documentaire, Joni Mitchell, Woman of Heart and Mind.

Haar jazz-, folk- en rockliedjes, zo blijkt uit deze film van Susan Lacy, ontstonden uit een experimentele omgang met de instrumenten. Mitchell speelde gitaarakkoorden die volgens anderen ‘niet bestonden’. Zelf noemde ze haar vingerzettingen ‘onderzoekende akkoorden’ (‘chords of inquiry’). Het waren die zelf bedachte klanken die, naar haar zeggen, aan de basis stonden van de muzikale zoektocht die inmiddels zo’n veertig jaar duurt.

Sinds Mitchell is het zoeken naar de eigen vorm een constante bij veel vrouwelijke popmuzikanten. Toevallig of niet, zijn het juist de confessionele zangeressen die in hun muziek die nieuwe wegen uitproberen. Wellicht omdat vorm en inhoud moeten samenvallen: het puur individuele gevoel vraagt om een puur individuele uitdrukkingsvorm. Opbouw, uitvoering en instrumentaties van de nummers van deze muzikanten onderscheiden zich van andere vrouwen en van mannen. Denk aan Sinead O’Connor, Yoko Ono, Tori Amos, Martha Wainwright, en nieuwere sterren als M.I.A en Santogold. Vaak volgen hun liedjes de lijn van de bezongen emoties, en niet het bekende patroon van couplet-refrein-couplet. Andere combinaties dan bas-drum-gitaar worden uitgeprobeerd, en het idioom van hun zang blijkt nog altijd extremer en uitzinniger te kunnen dan tot dan toe gehoord.

Is dit typische vrouwelijk? Het lijkt erop. Want vooralsnog kennen we geen mannelijke Björk, geen jongensversie van Kate Bush, of een Soko met baard. Wijlen Jeff Buckley en het New Yorkse Antony komen in de buurt, maar de meeste zangers zetten de beproefde vormen niet zo makkelijk overboord. En zelden durft een man zo ongemakkelijk te klinken als Soko of Lykke Li.

Lykke Li vertrok na haar middelbare school naar New York. Daar had ze allerlei baantjes en trad ze zoveel mogelijk op tijdens ‘open mic’-avonden. Na haar terugkeer in Zweden begon ze te werken met producer Björn Yttling, een van de drie muzikanten van Peter, Björn en John, die in 2006 beroemd werden met het fluitdeuntje van hun nummer Young Folks. Samen ontwierpen ze de sample-scapes en pianoflarden van Youth Novels. De inhoud van de nummers grijpt terug op Li’s periode in New York. Youth Novels gaat over adolescentie, zegt ze, omdat je tijdens die periode, tussen de zestien en twintig, als mens gevormd wordt. „Alles wat je in die periode meemaakt, lijkt je leven te veranderen: de muziek die je dan hoort, de eerste liefde, je eerste gebroken hart. Die kennismaking komt zo hard aan dat het meteen de ultieme ervaring lijkt”. Ze frunnikt aan de dikke zilveren ketting om haar nek. „Je beseft niet dat er nog genoeg liefdes en gebroken harten zullen volgen. Als je in de twintig bent zoals ik nu, kun je dat zien. Maar niet op het moment zelf, dan ontbreekt het perspectief.”

Even later staat ze op het podium van Lowlands, omringd door toegewijd spelende muzikanten. Haar muziek blijkt op een ingehouden manier ook dansbaar. Zelf beweegt Lykke Li met hoekige armgebaren, grote starende ogen en kronkelende benen.

In de documentaire zei Joni Mitchell over haar teksten: „In mijn liedjes probeer ik het particuliere op zo’n manier te verwerken, dat het universele betekenis krijgt.”

Die transformatie van persoonlijk naar breed gedragen, zie je bij Li voor je neus gebeuren. Op de momenten dat ze danst als een kobold; als de gefragmenteerde instrumentaties samenvloeien tot een sensuele Schwung; als de zoekende klank van haar stem trefzeker wordt, heeft haar muziek het effect van een paraplu die openklapt: van klein en intiem, naar iets waar een zaal vol mensen onder past.

Lykke Li: Youth Novels (Warner Music). Lykke Li treedt op 24 september op in Paradiso, Amsterdam.