Ik wil dat Mexico naar me luistert

Het is de nachtmerrie van iedere ouder: twee politieagenten aan de deur die komen vertellen dat je kind is vermoord. Het overkwam Arsène en Roeland van Nierop uit Den Haag. Hun dochter Hester (28) werd op 19 september 1998 in de Mexicaanse grensstad Juárez bewusteloos geslagen, verkracht en om het leven gebracht. Ze was pas afgestudeerd als architect, en was na een familievakantie in Mexico op doorreis naar de VS om daar te solliciteren. Ondanks een duidelijk signalement van de dader, is hij nog steeds niet gearresteerd.

Hester is niet de enige die dit in Ciudad Juárez overkwam. In de stad werden sinds 1993 naar schatting 500 jonge vrouwen en meisjes vermoord. Anonieme fabrieksarbeidsters, studenten, serveersters. Ze werden verkracht, gemarteld en verminkt teruggevonden in de woestijn aan de rand van de stad. Roze kruizen markeren de plekken. Sommigen worden nog steeds vermist. Men spreekt van een feminicide, de uitroeiing van vrouwen.

Over wie er verantwoordelijk is of zijn, doen vele theorieën de ronde. Arrestaties zijn er nauwelijks geweest. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International spreekt over een falende justitie en politie die door „onverschilligheid, gebrek aan wil, nalatigheid of onbekwaamheid” geen einde aan de moorden weten te maken. Bewijsmateriaal verdween, getuigen werden gemarteld of niet verhoord, families kregen onjuiste informatie of soms zelfs het verkeerde lichaam te zien.

Na een bezoek aan Juárez besefte Arsène van Nierop (1946) dat ze iets wilde doen aan het geweld tegen vrouwen. Ze richtte de Stichting Hester op. Daarmee ondersteunt ze financieel Casa Amiga, een centrum voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en waar moeders van wie de dochters zijn vermoord kunnen aankloppen voor hulp.

Vandaag verschijnt het boek Noodkreet uit Juárez waarin Van Nierop vertelt over het verdriet, de zoektocht naar gerechtigheid, de nalatigheid van overheidsinstanties en de strijd voor een einde aan geweld tegen vrouwen.

U bent net voor de derde keer in Juárez geweest. Waarom toch afreizen naar de stad waar uw dochter is vermoord?

„De eerste keer (in 2004) wilden we zien waar Hester is vermoord. Ze was niet voor één gat te vangen en had eerder alleen met rugzak rondgereisd. In de Lonely Planet stond dat in sommige hotels in Juárez kamers per uur worden verhuurd. Hotel Plaza was gelukkig een gebouw waar we zelf ook naar binnen waren gestapt. Het is absoluut geen prettige stad, en dat stond toen niet in de reisgidsen. Toen ik deze keer aankwam, dacht ik ook ‘waarom doe ik dit?’ Je weet in Juárez ook nooit of degene met wie je spreekt wel te vertrouwen is. En ik heb zo veel mensen gesproken die niet meer de stad in durven uit angst te worden vermoord.”

Kende u dan geen angst?

„Maar ik wil de vrouwen van Juárez helpen. Ze helpen op een betere manier in het leven te staan, ze een gevoel van eigenwaarde geven. Ik sprak deze keer in Casa Amiga met vrouwen die jaren in elkaar waren geslagen of psychologisch helemaal kapot waren gemaakt door hun man. Soms begreep ik niet alles want het ging in rap Spaans, maar je hebt geen woorden nodig om elkaars ellende te begrijpen. Ik vertelde hen dat mijn kind in Juárez is vermoord, en dat ik me daarom met hen verwant voel. En dat ik het gevecht ben aangegaan met de Mexicaanse justitie om een einde te maken aan die straffeloosheid en iets wil doen aan al dat geweld tegen vrouwen. Ik vertelde ze dat de psychologe waarmee ze zaten te praten door Nederlanders, door mijn stichting, wordt betaald. Ik kan de criminaliteit in Juárez niet oplossen, of de moord op Hester. Maar ik kan wel op deze manier helpen.”

De man die Hester heeft vermoord, is ondertussen nog steeds niet gepakt.

„Mijn zoon German zegt ‘mam, ik hoef het niet meer te horen als ze nieuws hebben’. Want het is teleurstellend, en mijn vertrouwen in de Mexicaanse politie is weg. De assistent procureur-generaal kwam nu opnieuw met een compositietekening van Roberto Flores, de dader. Die was verspreid – dat was ook al eerder gebeurd, in 1998. En ook in de VS – dat was ook al eerder gebeurd. En er werd me gevraagd of ik de tekening wilde hebben. Kennelijk beseffen ze niet dat ik die kop niet steeds hoef te zien. De eerste tekening heb ik in stukjes gescheurd en verbrand.”

Maar het liefst ziet u hem gearresteerd.

„Dat is niet meer mijn hele ziel en zaligheid. Natuurlijk, ik wil gerechtigheid, al krijg ik mijn kind er niet mee terug. Maar ik besef dat de Mexicaanse overheid nu naar me luistert als ik vragen stel over hoe het zit met de zaak tegen Flores, de straffeloosheid of maatregelen tegen vrouwengeweld in Juárez. Als ik nu tegenover zo’n procureur-generaal zit, en hij weet dat ik het Europees Parlement achter me heb [dat in oktober 2007 een rapport publiceerde en van Mexico maatregelen verlangt om het geweld te voorkomen], dan is hij onder de indruk.”

Het is een drukmiddel?

„Ja, het opent deuren. Zo zou ik vorige week Trinidad ontmoeten. Haar dochter is ook vermoord, en ze voedt nu haar twee kleinkinderen op en werkt ’s nachts in een maquiladora (een fabriek aan de grens) om geld te verdienen. Maar ze kwam niet. Het bleek dat ze geen geld had om de bus te betalen. Terwijl ik weet dat de moeders van slachtoffers recht hebben op een salaris dat drie keer hoger is dan wat ze in die maquila verdient, en ze heeft recht op schoolgeld, uniformen en boeken. Dan kan ik zo’n procureur-generaal vragen hoe het zit.”

U lijkt bewust namens al die andere moeders te spreken

„De Mexicaanse justitie laat niet alleen mij in de kou staan, maar ook alle andere moeders. De bevestiging dat ik ook voor hen iets kan doen, geeft me kracht om door te zetten. Toen Hester net was vermoord, wilde ik, wilden wij, ons verdriet niet delen. Ik had de media of het Nederlandse volk niet nodig om getroost te worden. Maar Hester is het concrete voorbeeld voor al die 500 andere jonge vrouwen. Als ik vertel hoe zij voor niets is doodgemept, dan geloven mensen eerder dat het in Juárez echt heel erg is. Daar leen ik Hester graag voor uit.”

Wordt het niet beter in Juárez?

„Nee, er zijn weliswaar minder vrouwen vermoord die ook op zo’n afschuwelijke wijze waren verkracht en verminkt. Nu zijn de moorden duidelijker het gevolg van huiselijk geweld. De stad is ook grimmiger geworden sinds president Felipe Calderon in mei het leger heeft ingezet om iets te doen aan de oorlog tussen drugshandelaren. Er zijn dit jaar al tweeduizend mensen verdwenen en 900 vermoord. In de binnenstad hangen overal posters van vrouwen die zijn verdwenen. Die worden maandelijks ververst, werd me verteld.”

U geeft de moed toch niet op.

„Die noodkreet uit Juárez is de kreet van Hester en van alle andere vrouwen. Die moet gehoord worden. Ik ben er vorige week weer geweest, ben op drie televisiestations geweest, en sta nu in de krant. Als ik zo het verhaal van Juárez kan vertellen en iemand bewust kan maken van wat er daar gebeurt, dan blijf ik dat doen. En ik doe dit samen met Hester.”

