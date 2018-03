Houvast in boekvorm

In 1888 schilderde de in Dronrijp geboren Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) The Roses of Heliogabalus voor het toen zeer hoge bedrag van 4.000 pond voor het Britse Parlementslid Sir John Aird. In 1934 werd het verkocht voor 483 pond en in 1960 was hetzelfde magistrale werk waarop de Romeinse keizer Heliogabalus zijn dinergasten verstikt onder duizenden exact geschilderde rozenblaadjes nog 105 pond waard. De waarde is sindsdien gigantisch gestegen – een schets voor het werk bracht op een veiling in 1991 in Londen al meer dan 20.000 pond op en mindere werken zijn de laatste jaren verkocht voor vele honderdduizenden.

Sotheby’s Amsterdam veilde op 24 april 2007 een aquarel van Tadema voor 18.000 euro. Weten wat een werk doet is een voorwaarde om op de kunstmarkt te kunnen operen. Daar zijn databases voor als artprice.com, maar wie vooral actief is in Nederland heeft meer aan het boek Kunst- en Antiekveiling, waarvan vorige maand de 33ste editie verscheen met de veilingprijzen tot en met juni 2007. Samensteller Reinold Stuurman heeft samen met zijn vrouw 3.500 schilderijen, wapens, meubels, tegels, klokken en sculpturen geselecteerd. De meeste plaatjes zijn in zwart-wit, voorzien van een korte beschrijving en de prijs.

Stuurman is in 1978 met het boek begonnen. „Ik zag dat er in het buitenland zulke boeken waren, zoals het Duitse Kunstpreis Jahrbuch, en ik dacht dat is ook mooi voor Nederland. De kunstmarkt is een wat ondoordringbare markt, het is geen Albert Heijn met prijsplakkertjes. Een boek met de prijsontwikkeling geeft houvast.”

De gegevens komen van 28 Nederlandse veilinghuizen – van Sotheby’s en Christie’s tot Omnia in Sappemeer en A. Mak in Dordrecht. Van een aantal buitenlandse veilingen – vooral Belgische, Duitse en Britse – neemt Stuurman de prijzen voor Nederlandse kunstvoorwerpen en schilders op.

„We maken een selectie, maar alle rubrieken in de kunst- en antiekhandel zijn in de breedte vertegenwoordigd. Je moet de meest verkochte en ook de verschillende typen in het boek kunnen vinden. Bij de meubels staan wel 15 of 20 kabinetten uit verschillende periodes. We doen niet alleen topstukken.”

De veilinghuizen wil Stuurman evenredig vertegenwoordigen. „Sotheby’s en Christie’s komen het vaakst voor want daar gebeurt het meest. Al verschuift dat door de limiet van minimaal 3.000 euro die ze tegenwoordig hanteren.” Stuurman komt veel op veilingen en merkt daar de gevolgen van die beslissing. „Niet alles gaat meer naar de twee grote. De andere veilinghuizen worden daardoor interessanter. Die jongens staan te springen van plezier. Ik hoorde er al één zeggen dat de limiet niet hoog genoeg kan.”

De markt voor kunst en antiek staat onder druk, beaamt Stuurman. „Maar de topstukken blijven maar duurder worden. De middenklasse wordt echter steeds moeilijker. Het heeft ook met mode te maken. Vroeger had men een verzameling, nu richt men een huis in. De verzamelaar is een beetje uitgestorven.”

Stuurman heeft overwogen met het boek over te gaan op internet. „Maar het was technisch zo ingewikkeld dat we samen met de uitgever hebben besloten om het zo te blijven doen. Mensen die bezig zijn met kunst en antiek zijn toch een beetje anders. Die willen een boek op schoot kunnen lezen en het achter in de auto mee kunnen nemen naar een veiling.”

Kunst- en Antiekveiling 2008, deel 33 (320 pagina’s). Uitg. Scriptum Art, Schiedam/ IPS Snoecks, Gent. Prijs € 59,95. Inl: www.scriptumart.nl