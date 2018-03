Hoe een rugbyduel het verschil maakte

Kan een dropkick een burgeroorlog voorkomen en een natie tot leven wekken?

Wie 24 juni 1995 in Ellis Stadium in Johannesburg zat, zou haast geloven van wel. Met nog zes minuten te gaan in de tweede helft van de verlenging trapt Zuid-Afrika de beslissende driepunter tussen de palen van het onverslaanbaar geachte Nieuw-Zeeland – eindstand 15-12. Ruim zestigduizend extatische fans – bijna allemaal fiere blanken – scanderen „Nel-son, Nel-son” terwijl Zuid-Afrika’s eerste zwarte president de beker uitreikt aan François Pienaar, aanvoerder van een team met één zwarte. De president draagt het groene shirt van de Springbokken, symbool van de blanke sport bij uitstek. „Dank je zeer voor wat je voor ons land hebt gedaan”, zegt hij tegen Pienaar. Die antwoordt: „Nee, mijnheer de president, dank ú wat u voor ons land hebt gedaan”.

In Nelson Mandela en de wedstrijd die een volk verenigde beschrijft de Britse journalist John Carlin hoe Mandela het WK rugby van 1995 aangreep om zwart en blank Zuid-Afrika samen te smeden. Op die 24ste juni sloeg het eigenlijke geboorte-uur van de natie, aldus Carlin, van 1989 tot 1995 correspondent in Johannesburg voor The Independent. Een beetje zoals West-Duitsland pas tot leven werd gekust dankzij het ‘Wonder van Bern’, de onverwacht gewonnen finale van het WK voetbal in 1954.

Zuid-Afrika was begin jaren negentig tot op het bot verdeeld. De vrijlating van Mandela en de afschaffing van de apartheid in 1990 wekte bij veel blanken de vrees de zee te worden ingedreven door de decennialang onderdrukte zwarte meerderheid. Afrikaner extremisten dreigden met gewapende tegenactie. De geur van burgeroorlog hing in de lucht. Om bloedvergieten te voorkomen moest Mandela de voormalige overheersers voor de prille democratie zien te winnen. En wat leende zich daartoe beter dan rugby, het seculiere geloof van blank Zuid-Afrika?

Carlin beschrijft hoe begin jaren negentig het ANC onder aanvoering van Mandela een einde maakt aan de internationale boycot tegen het Zuid-Afrikaanse rugbyteam. Die boycot was in de jaren tachtig tot stand gekomen met steun van datzelfde ANC. Op Robbeneiland had Mandela gejuicht voor de tegenstanders van de ‘Bokken’.

Maar Mandela ontdekte al vroeg ook de kracht van rugby (‘opium voor de boer’) als middel om het vertrouwen te winnen van zijn blanke bewakers. Op Robbeneiland maakte hij zich de regels van het spel eigen. Via gesprekken over rugby versierde Mandela in 1985 een privilege: een kookplaatje in zijn cel. Een kleinigheid, maar in de eenzaamheid van Robbeneiland een grote overwinning. Tien jaar later zou de sport hem de ultieme overwinning schenken.

Carlin had naar eigen zeggen „een onbeschaamd positief boek voor ogen”. In die opzet is hij glansrijk geslaagd. Nelson Mandela en de wedstrijd die een volk verenigde leest als een jongensboek en een sprookje tegelijk: Mandela’s voormalige vijanden zwichten één voor één voor zijn charmes, de bonkige blanke rugbyspelers leren gebroederlijk het Xhosa-volkslied uit het hoofd, willekeurige zwarten en blanken vallen elkaar na de spannende finale huilend in de armen. Mandela had „met één klap een einde gemaakt aan de bedreiging van blank extreem rechts”, schrijft Carlin. „De grote opdracht van zijn presidentschap, namelijk het [...] maken van ‘nieuwe Zuid-Afrikanen’, was niet binnen vijf jaar volbracht, maar binnen een jaar.”

Zulke beschrijvingen voeden de Mandela-mythe: Mandela de Onbaatzuchtige, Mandela de Vergevingsgezinde, Mandela de Bruggenbouwer. Maar Carlins boek verwordt nergens tot een goedkope tranentrekker, en wat belangrijker is: Carlin gebruikt Mandela’s rugbytactiek ook om te wijzen op een meer profane kant van Mandela. De mondiale knuffelbeer wendde zijn geroemde innemendheid ook aan uit harde politieke berekening, hij instrumentaliseerde het rugby. „Mandela’s vergevingsgezindheid was politiek pragmatisme, opgerekt tot de uiterste morele grenzen”, schrijft Carlin.

Ernstiger is dat Carlin niet ingaat op de situatie in Zuid-Afrika na 1995. Door te eindigen op het hoogtepunt krijgt de lezer haast de indruk: ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ – wat niet het geval is. De in het boek bejubelde verbroedering van zwart en blank is dertien jaar na dato allesbehalve voltooid. De ‘witte vlucht’ het land uit neemt toe door de enorme misdaad en een algehele vrees voor de toekomst. Op het WK rugby van vorig jaar wonnen de Springbokken opnieuw, maar nog steeds met vrijwel louter blanke spelers.

Wie genoegen neemt met Carlins uitleg dat hij enkel de rol wilde beschrijven van Mandela en het rugby bij het voorkomen van een desintegratie van Zuid-Afrika tot 1995, kan genieten van een fijn geschreven, onwaarschijnlijke geschiedenis. De getuigenissen van Mandela’s grootste voormalige vijanden maken aannemelijk dat één enkele sportfinale een verschil maakte: stuk voor stuk bevestigen ze dat Mandela via die magische junidag in 1995 zwart en blank tot elkaar bracht. Al was het maar voor toen.

John Carlin, Nelson Mandela en de wedstrijd die een volk verenigde (Playing the enemy). 352 p., 19,95 euro. Kosmos Uitgevers