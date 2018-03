Hitlerjaren als emotioneel mijnenveld

De Duitse historicus Tobias Weger en zijn Poolse collega Krzysztof Ruchniewicz zijn doorgaans kalme, redelijke wetenschappers. Maar zelfs voor hen blijft de Tweede Wereldoorlog een emotioneel mijnenveld. „We hebben heel wat verhitte discussies gevoerd”, zegt Ruchniewicz (41).

De twee zijn de drijvende kracht achter een nieuw geschiedenisboek, in twee talen, voor Duitse en Poolse scholieren. De titel in het Duits luidt Geschichte verstehen – Zukunft gestalten (Geschiedenis begrijpen – toekomst vormgeven). „De Duits-Poolse betrekkingen gelden als ontspannen”, zegt Weger (40), werkzaam aan een historisch instituut in Oldenburg. „Maar van een innige band is geen sprake.” Het onverwerkte oorlogsverleden vormt nog steeds een obstakel, het intensieve economische grensverkeer ten spijt.

Het verleden – dat is Hitler. Dat is het Molotov-Ribbentroppact waarin nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie besloten Polen onderling te verdelen. Dat is de Duitse invasie in Polen. De massamoord op joden in Duitse vernietigingskampen als Auschwitz-Birkenau en Treblinka – in Polen gelegen. Dat is ‘germaniseringspolitiek’ en de deportatie van Poolse burgers door de nazi’s. En tot slot de vlucht naar het westen van de Duitse bevolking in Silezië aan het einde van de oorlog, gevolgd door de verdrijving van talloze Duitse Sileziërs in de jaren 1945-’49.

Het is een tijdperk waarin aan het Duitse geweld en het Poolse slachtofferschap geen einde leek te komen. Uiteindelijk werden de Duitsers ook slachtoffer. Het mag een wonder heten dat er na zoveel jaren een gezamenlijk geschiedenisboek is verschenen waarin deze dramatiek zonder fricties is samengevoegd.

Het debat over de oorlog wordt tot nu toe vooral gevoerd in de media. Vaak is dat een moeizaam debat: Polen die Duitsers beschuldigen van historisch revisionisme, Duitsers die hun buik vol hebben van de Poolse obsessie met slachtofferschap. De argumenten zakken maar al te gemakkelijk weg in de modder. „Dat moet anders”, zegt Ruchniewicz, universitair docent in Wroclaw.

Weger werd voor het gezamenlijke project op het idee gebracht door zijn werk in het Silezische Museum in Görlitz, een grensstad in Saksen. Silezië is een door de oorlog getekende streek: Polen schoof na 1945 een heel stuk naar links op, het Duitse Silezië ging grotendeels over in Poolse handen. Görlitz werd in tweeën gehakt, langs de Neisse, die door het centrum stroomt. Aan de Poolse kant heet de stad Zgorzelec.

In Polen is Silezië een gevoelig onderwerp, vooral door het activisme van de Vertriebenen – de verdrevenen, de vroegere Duitse inwoners. Zij zien zichzelf óók als slachtoffers van de oorlog en houden de herinnering aan de verloren Heimat levend door geregeld samen te komen. „In Polen hebben we vaak geen idee wat deze mensen hebben doorstaan”, zegt Ruchniewicz. „We willen het niet weten.”

Maar het omgekeerde is ook waar, zegt de Poolse historicus. In Duitsland wordt volgens hem al te vaak vergeten dat de nieuwe Poolse inwoners van Silezië zelf ook vluchtelingen waren, uit Poolse gebieden die na 1945 werden opgeslokt door de Sovjet-Unie. Het waren geen kolonisten op zoek naar avontuur en grazige weiden. „In de Duitse historiografie wordt vrijwel uitsluitend aandacht besteed aan het joodse leed”, zegt hij. „De Polen tellen niet echt mee.”

Wegers eerste mededeling luidt ongevraagd hoe „goed en collegiaal” de samenwerking met zijn Poolse collega is geweest. Er was natuurlijk discussie over historische interpretaties en, vooral, over terminologie. Een struikelblok was het woord Vertriebene. Na de oorlog zijn tienduizenden Duitsers hun huizen uitgezet, maar een groot deel sloeg voor het einde van de oorlog al op de vlucht, voor het oprukkende Rode Leger. In de Poolse editie van het geschiedenisboek wordt onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen en verdrevenen, maar in de Duitse versie zijn het allemaal Vertriebenen.

„In de eerste oplage worden de beladen begrippen vlucht, deportatie en verdrijving door elkaar gebruikt”, erkent Weger. „Dat heeft tot verwarring en kritiek geleid. In een tweede, geplande oplage zullen we dat rechtzetten.” In die tweede editie zal volgens de Duitse historicus ook meer aandacht moeten worden besteed aan het ondergrondse Poolse verzetsleger, dat tijdens de oorlog bijna een miljoen leden telde. In de huidige oplage komt dat er nogal bekaaid vanaf, vergeleken met de aandacht voor het geringe Duitse verzet.

Ook over de term ‘nazi’ zullen de auteurs nog een robbertje moeten vechten: zo wordt in de Poolse editie consequent gesproken over „het Duitse nazivernietigingskamp Auschwitz”, terwijl de Duitse volstaat met de laatste twee woorden. Het is de Polen, die in buitenlandse kranten nog geregeld moeten lezen over „het Poolse kamp Auschwitz”, een doorn in het oog.

De behandelde periode 1933-1945 is beladen. De historici durfden het daarom niet aan om zich als collectief te presenteren. Onder elke tekst staat wie de auteur is en wie de vertaler. „Het is explosief materiaal, dat makkelijk aanleiding geeft tot een eindeloos ideologisch debat”, zegt Weger, die wel van „uniek pionierswerk” spreekt.

Het boek is in een oplage van duizend stuks in het Duits en duizend in het Pools uitgedeeld op middelbare scholen in de Duits-Poolse grensstreek. Het is als aanvullend lesmateriaal bedoeld. Later zou dat moeten leiden tot een serie Duits-Poolse geschiedenisboeken van de Middeleeuwen tot nu. Een eerste band daarvan zou over drie jaar klaar kunnen zijn.

Over de huidige betrekkingen is Weger voorzichtig. Hij wijst erop dat bondskanselier Angela Merkel sinds haar aantreden veel in de relatie met Polen heeft geïnvesteerd. Onder de nieuwe Poolse premier, de gematigde Donald Tusk, is de toon jegens Duitsland vriendelijker geworden. Zijn conservatieve voorganger, Jaroslaw Kaczynski, wilde nog wel eens dreigen met het bruine verleden van Duitsland in retorisch getinte betogen over de Poolse positie in Europa.

Ruchniewicz gruwelt van dat soort uitspraken. „Ik ben blij dat we in het boek niet toegeven aan hysterisch slachtofferschap.” Maar hij vindt wel dat er van de Duitse kant meer aandacht moet komen voor de Poolse geschiedenis. „De hiaten zijn daar vrees ik toch groter dan in Polen. Het Molotov-Ribbentroppact zou gesneden koek moeten zijn, maar dat is het helaas niet.”