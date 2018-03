Hints en oesters

Het leven in Rungis komt successievelijk op gang. Als een sluimerend nachtmonster dat eerst zijn ene oog opent, daarna zijn andere, vervolgens een been strekt en zo verder. De vishal is de eerste die ontwaakt, om twee uur ’s nachts. Daarna volgen vlees en gevogelte om drie uur, de zuivel en traiteurswaren om vier uur en groenten en fruit om half zes in de ochtend.

Wij, een groep van dertig journalisten, bezochten de markt – wereldwijd de grootste in zijn soort – in diezelfde volgorde. Alleen de groentehal, die ruilden we in voor een vroeg ontbijt. Of was het een laat souper? De oesters en witte wijn smaakten in elk geval opperbest en stonden garant voor een melige terugreis. (Ik zal geen namen noemen, maar tijdens een spelletje ‘vineuze hints’ bleken enkele collega’s vreemd bedreven in het fysiek uitbeelden van woorden als Malbec en Chateau Mouton Rothschild.)

Afijn. Iets over die oesters. Romige, milde oesters waren het, luisterend naar de merknaam La Perle blanche. Ze worden gekweekt in Charente-Maritime, groeien op in Normandië en verwateren tot besluit nog een tijdje in de Marennes. Bepaald reislustige diertjes. En dan schrijft de Franse wet ook nog eens voor dat elke handel in vis, schaal- en schelpdieren via officiële kanalen moet verlopen. Daarom gaan álle oesters, ook de oesters die je op zo’n fijne plat fruits de mer aan een West-Frans strand krijgt, op transport naar Rungis.

Qua voedselkilometers kun je onderstaande oesters met venkelzaad en sabayon dus beter met Hollandse exemplaren maken. Het recept is afkomstig uit A Propos Bistro van Stephane Reynaud, de man die ons samen met zijn uitgever (Fontaine) in Rungis had uitgenodigd. Hij stoomt de oesters op een hete bakplaat open, wat een hoop geklungel met een oestermes scheelt. Ik ga ze dit weekeinde maken met ons eigen blanke pareltje, de Zeeuwse platte. Het seizoen daarvoor is zojuist geopend.

Voor 6 personen:

200 ml droge witte wijn

een half sjalotje, gesnipperd

18 oesters

200 ml slagroom

2 eidooiers

1 theelepel venkelzaad, gekneusd in een vijzel

Breng de wijn aan de kook, doe de sjalot erin en laat hem 5 minuten koken. Leg de oesters op een bakplaat, of in meerdere stalen koekenpannen. Giet de wijn erover, leg er een deksel overheen en verwarm de oesterschelpen op laag vuur tot ze open zijn. Giet het oestervocht en de wijn die nog niet verdampt is door een zeef in een schoon sauspannetje. Voeg de room toe en laat de vloeistof tot de helft inkoken. Klop de eidooiers van het vuur af met een mixer door de saus. Bestrooi de oesters met het venkelzaad en schep in elke schelp een lepel sabayon. Gratineer ze 2 minuten in een op 180 graden verwarmde oven.

Praat mee over de traditionele Franse keuken op nrcnext.nl/koken. Kijk op nrc.tv hoe Janneke mosselen kookt.