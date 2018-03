Het tweede gebruik

Stuur uw oplossing en ideeën, eventueel voorzien van een foto of andere illustratie, voor 24 september naar prijsvraagcs@nrc.nl of per post naar Prijsvraag CS, postbus 3372, 1001 AD Amsterdam. Alle inzenders ontvangen na afloop het drukwerk dat Driessen en Verstappen over dit project maken. De best inzenders ontvangen bovendien een afdruk van de foto van de gebruikte krant. Vermeld ook uw adres.

Het kunstenaarsduo Erwin Driessens (1963) en Maria Verstappen (1964) ontwikkelde samen een veelzijdig oeuvre van software, machines en objecten. In hun kunstprojecten gebruiken ze fysische, chemische en virtuele processen die geheel zelfstandig onvoorziene vormen en patronen kunnen creëren. Een belangrijke inspiratiebron is de levende natuur die continu nieuwe en originele vormen voortbrengt. Hun werk is nu onder meer te zien on de tentoonstelling Nature as Artifice: nieuw Nederlands landschap in fotografie en videokunst in museum Kröller-Müller in Otterlo en op Deep Screen: Art in Digital Culture in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Voor meer informatie zie hun website www.xs4all.nl/~notnot/.