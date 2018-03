Het Periodiek Systeem van de popsong

Tom Moon: 1000 Recordings to Hear Before You Die. A Listener’s Life List. Workman, 1008 blz. €17,–

Div. auteurs: 1000 Songs to Change Your Life. Time Out, 280 blz. €20,50

Het is niet niks: een lied dat je leven kan veranderen of een opname die iedereen voor zijn of haar dood gehoord móet hebben. Over de eerste keer dat Bob Dylans ‘Like A Rolling Stone’ op de radio kwam, bestaan er verhalen dat automobilisten op de vluchtstrook moesten stoppen omdat het lied hen zo in beslag nam. Veel mensen kennen een muziekstuk dat hun leven een drastische nieuwe wending gaf: de eerste housetrack die danslustigen bewoog om hun complete collectie rockmuziek bij het oud vuil te zetten, of de punksong die een brave student scheikunde (in mijn geval) aanzette om het Periodiek Systeem der Elementen in te ruilen voor een elektrische gitaar.

Twee boeken doen een poging het muzikaal universum in kaart de brengen aan de hand van duizend doorslaggevende songs of opnamen. Een ondoenlijke opgave, melden de samenstellers van Time Out’s 1000 Songs to Change Your Life in het voorwoord. Ze hebben gesmokkeld en kwamen tot 1577 songs. De bundel hanteert een essayistische benadering. Aan 36 auteurs werd gevraagd een onderdeel van het muzikale spectrum te belichten, van een beschouwing over de liederencyclus Winterreise van Franz Schubert tot de minutieus uitgewerkte stelling dat elektronische muziek alleen uit een hedendaagse stedelijke omgeving geboren kon worden.

Naast handzame hoofdstukken over inspiratie, drugs, het escapisme van de discocultuur en de invloed van producers bevat het boek een schat aan korte interviews, tientallen lijstjes van aan elkaar verwante liedjes en ontboezemingen van muzikanten over de belangrijkste song in hun leven. Zo betuigt Mick Jones van The Clash heel verrassend zijn liefde voor de jaren vijftig-kitschmuziek van Anthony Newley en kiest reggaeproducer Lee ‘Scratch’ Perry voor ‘Breathing’ van Kate Bush. Leuke lijstjes zijn er van liedjes over treinen en liefdesverdriet, naast opsommingen van dansrages en hun sleutelsongs, de schunnigste hiphoptracks en een reis rond de wereld in twintig muziekstukken.

Samensteller Will Fulford-Jones meldt in zijn voorwoord trots dat dit vrijwel zeker het enige muziekboek is waarin zowel Schubert als de baanbrekende, maar obscuur gebleven rapper Schoolly D figureren. Beiden staan echter ook in de index van de Amerikaanse tegenhanger 1000 Recordings to Hear Before You Die van radiomaker en Rolling Stone-journalist Tom Moon. In een alfabetische opsomming van duizend muziekstukken slaagt Moon er goed in om dwarsverbanden te leggen tussen blues, jazz, klassiek, pop, rock, hiphop, dance en wereldmuziek. Bij A vinden we AC/DC, John Adams en Mose Allison broederlijk bijeen..

Tom Moon is zich bewust van het feit dat potentiële kopers van zijn boek eerst in de index zullen kijken om te controleren of hún favoriete muzikant er wel in staat. Compleet willen zijn is een onmogelijke opgave; zo schittert mijn favoriete rockband The Black Crowes door afwezigheid en verkiest de auteur Eminem en de Engelse eenmansgroep The Streets boven hiphoppioniers als Grandmaster Flash en The Sugarhill Gang. Niettemin is 1000 Recordings… een fascinerend naslagwerk, al was het maar door de lijstjes waarin Moon de hoogtepunten uit het oeuvre van een muzikant kiest.

De boeken bieden daarnaast een schat aan basismateriaal voor popquizzen. Het Engelse 1000 Songs… maakt zich vaker schuldig aan humor, bijvoorbeeld met het lollige onderschrift ‘Still making money money money’ bij een foto uit de Abba- musical Mamma Mia. Het leukste effect van beide boeken is dat ze ertoe aanzetten om de beschreven muziek weer eens uit de kast te trekken. Zo bevat 1000 Recordings… een vurig pleidooi om de elpee Dusty In Memphis van Dusty Springfield van zolder te halen, en bracht 1000 Songs… mij ertoe om weer eens plezier te beleven aan Donna Summers ‘Love To Love You Baby’. Beide boeken werken buitengewoon enthousiasmerend: als je ze uit hebt, begin je weer van voor af aan.