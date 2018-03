Herstart Alitalia in gevaar door verzet vakbonden

Alitalia vliegt de komende dagen nog door. Maar met het mislukken van de onderhandelingen tussen het Italiaanse verbond van industriëlen, verenigd in de Cai, en de vakbonden komt een faillissement angstvallig dichtbij. Tienduizenden banen binnen en buiten Alitalia staan op de tocht. „De situatie is dramatisch, we zouden wel eens voor de afgrond kunnen staan”, aldus premier Silvio Berlusconi.

De Italiaanse luchtvaartautoriteit Enac waarschuwde vanochtend dat Alitalia de vlieglicenties worden ontnomen, als er niet binnen tien dagen een overlevingsplan is. Minister Maurizio Sacconi van Arbeid stelt dat er „geen alternatieven zijn voor een doorstart van Alitalia met een andere maatschappij dan met de Cai”.

Het Cai-voorstel voorzag in langer werken en een vermindering van het loon met maximaal 6 tot 7 procent. Eerder werd gesproken van 6.500 ontslagen, later van 3.250. Zes van de negen vakbonden wilden dooronderhandelen om meer duidelijkheid te krijgen. Maar volgens de Cai is daar geen tijd meer voor.

„We moeten de dialoog heropenen”, zei premier Berlusconi vanochtend. Een mislukking zou een persoonlijke nederlaag voor hem zijn, omdat hij de doorstart lanceerde als alternatief voor de overname door Air France-KLM.

Geluiden over hernieuwde interesse van grote buitenlandse maatschappijen worden niet bevestigd door Air France-KLM, Lufthansa en British Airways.

