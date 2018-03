Hechtere coalitie...

Terwijl buiten de kredietcrisis woedde, hield de Tweede Kamer in ’s lands vergaderzaal de afgelopen twee dagen de Algemene Politieke Beschouwingen over de Miljoenennota en de rijksbegroting voor 2009 van het kabinet-Balkenende IV. Deze debatten worden onvermijdelijk gehouden in de marge van internationale ontwikkelingen, maar ditmaal drong de vergelijking met een sportwedstrijd op het derde bijveld zich wel erg dwingend op.

Nu konden de parlementariërs en het kabinet er ook weinig aan doen dat de wereldwijde financiële crisis escaleerde op de dagen dat zij hun al lang geleden geplande debatten hielden. Ze gingen de kredietproblemen ook niet helemaal uit de weg. Maar het gevoel dat de begroting en de bespiegelingen die ze eraan wijdden snel aan actualiteitswaarde verliezen, overheerst. Het doet uitzien naar de Financiële Beschouwingen, die over een kleine twee weken in de Tweede Kamer worden gehouden. Dan zal misschien duidelijker zijn of het relatieve optimisme van minister Bos (Financiën, PvdA) over de crisisbestendigheid van de Nederlandse overheidsfinanciën gerechtvaardigd is. De sussende woorden van Bos zijn vooral gebaseerd op het financiële overschot dat hij met kunst- en vliegwerk op zijn begroting heeft geschapen, maar hoe realistisch de cijfers zijn hangt af van de reikwijdte van de financiële crisis, die nog niemand kan meten.

Die andere crisis, de oorlogshandelingen op de Kaukasus en de gevolgen daarvan voor het Westen en voor Nederland als EU-lidstaat en NAVO-partner, leek aan de aandacht van de fractieleiders ontsnapt. Met als gevolg dat de Algemene Beschouwingen het helaas nogal klassieke beeld van een uit de hand lopende rondvraag van twee dagen opleverde. De politieke conclusie is dat het kabinet op royale steun van de regeringsfracties CDA, PvdA en ChristenUnie kan rekenen en dat de coalitie een hechtere indruk maakt dan lange tijd het geval was sinds de formatie van begin 2007. De SP profileerde zich tegenover de PvdA als conservatief-socialistische partij en de VVD als de partij van de veel kleinere overheid met drastisch minder collectieve uitgaven. Tegenover gezinspartij CDA ontpopte D66 zich als pleitbezorger van de alleenstaanden.

Partijpolitieke profilering hoort bij Algemene Beschouwingen en als één fractie zich daarmee bij uitstek bezighield, was het wel de PVV. Met „Marokkaans tuig”, of „kolonisten” die „het land uitgegooid” moeten worden. Bedoeld werden Nederlandse (criminele) jongeren wier (groot)vaders in een ander land zijn geboren. De hele Kamer verkeerde net als Wilders in staat van verontwaardiging over recente agressie jegens ambulancepersoneel (Amsterdam) en buschauffeurs (Gouda). Dat weerhield sommige leden er niet van om de doorgeslagen PVV-fractieleider op treffende wijze te kwalificeren. Namelijk als „een extremist die een bevolkingsgroep op racistische wijze wegzet” (Pechtold, D66) en als iemand die het „ontbreekt aan elementair fatsoen”, (Halsema, GroenLinks). Wilders ging ervan gapen.