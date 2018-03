Harig, lelijk, korrelig, sexy ? Hanekroots Seventies

Gijsbert Hanekroot: ABBA...ZAPPA. Seventies Rock Photography. Veenman Publishers, 356 blz. € 49,50

Iconen van de Rijam-generatie zijn ze genoemd, de popfoto’s uit de jaren zeventig van Gijsbert Hanekroot. Ten onrechte, want de grofkorrelige zwart-witportretten en snapshots waren nooit sjiek genoeg voor de gelikte Rijam-agenda’s die iedere middelbare scholier in de jaren zeventig in zijn pukkel of bruinlederen schooltas had. Hanekroots foto’s van de grootheden van rock en soul kwamen pas tot hun recht in Muziekkrant Oor en vooral in de eerste edities van de Nederlandse geïllustreerde popencyclopedie. Daar groeiden ze uit tot iconen: Leonard Cohen tussen de duiven op de dam, Bryan Ferry en zijn vriendin Jerry Hall in hypermodieuze outfits in een duur hotel, Randy Newman eenzaam achter de piano en Little Richard er woest bovenop.

‘In die tijd was de rockscene nog niet de goedgeoliede machine van vandaag’ schrijft Hanekroot in de Engelse tekst die als nawoord (en enig commentaar) is opgenomen in het grootformaat koffietafelboek ABBA....ZAPPA waarin de fotograaf meer dan driehonderd klassieke portretten en foto’s van concerten, studiosessies en persconferenties verzamelde. Popsterren waren nog niet geobsedeerd door hun imago en lieten zich ongedwongen fotograferen, of het nu shockrocker Alice Cooper was (met twee kamermeisjes-op-leeftijd van zijn hotel) of Rolling Stone Mick Jagger (die zelf een keer de camera overnam om de fotograaf te fotograferen). En bij concerten hoefden de beeldverslaggevers nog niet na de eerste drie nummers weg. Dat laatste leverde Hanekroot schitterende livefoto’s op van onder anderen Debbie Harry (Blondie), Tina Turner en Bob Marley.

Hanekroot, leerling van Philip Mechanicus en leermeester van Anton Corbijn, was de belangrijkste pionier van de popfotografie in Nederland. De bewust chaotisch vormgegeven oeuvrecatalogus – gekenmerkt door pagina’s die op verschillend formaat zijn gesneden – bewijst het. Maar bladeren in ABBA... ZAPPA is natuurlijk in de eerste plaats een nostalgisch weerzien met de ‘Hairy Ugly Gritty Sexy Seventies’. Is dat niet Roger Daltrey in die witte ballenknijper? (Nee, het is Russel Mael van The Sparks.) Kijk, daar heb je Michael Jackson, met brede neus en kroeshaar. Tjonge, wat zag Sting er toen goed uit. Wie was dat ook weer, Wah Wah Watson? En ach, leefde Lennon / Mercury / Moon / Zappa / nog maar.

Die laatste verzuchting is onnodig. Juist door de portretten van Gijsbert Hanekroot zullen ze in onze herinnering langer levend blijven dan als ze nog tien keer waren gestyled en gefotografeerd door Annie Leibovitz, Mario Testino of Steven Meisel.