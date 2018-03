Handenwrijvend op zoek

The Broom of the System uit 1987, wat was dat toch een geweldig debuut. Een raar, wild, ongebreideld en vooral ook komisch boek vond ik het toen. Hoe The Broom of the System te typeren? Zo misschien: Monty Python meets JD Salinger meets Professor Zonnebloem meets Laurence Sterne. Op het eerste gezicht een onmogelijke mix, en op het tweede gezicht ook; op het derde gezicht uitsluitend en alleen toepasbaar op die hartveroverende schrijver David Foster Wallace, DFW voor zijn vrienden en vaste lezers.

Voor het eerst in de jaren dat ik over zijn werk schrijf eigen ik mij die initialen toe. Ik was geen vriend; ik heb hem eind jaren tachtig één keer ontmoet. Maar ik was wel een van zijn vaste lezers. Alleen zijn magnum opus Infinite Jest uit 1996 heb ik niet integraal gelezen – tegen meer dan duizend bladzijden geniale DFW-potsenmakerij kon zelfs ik destijds niet op.

Was ik Amerikaan geweest, dan had ik tot die omvangrijke club van liefhebbers behoord. Hier in Nederland kende ik hooguit een of twee mensen die hem óók lazen – hij was onbegrijpelijk onbekend. Zijn laatste essaybundel Consider the Lobster (2005) werd door de literaire kritiek in de VS bejubeld en bleef hier onopgemerkt. Waarom waagde geen Nederlandse uitgeverij zich ooit aan een keuze uit zijn non-fictiestukken? ‘A Supposedly Fun Thing I’ll Never do Again’, over een luxe bootreis met een cruise- schip vol half-excentrieke bejaarden, wordt door menigeen in de VS beschouwd als een van de geestigste essays ooit geschreven.

DFW bediende zich graag ironie en satire, maar nooit mocht bij hem de satire de broze menselijkheid van zijn personages overvleugelen. Hij had de zeldzame gave om een groots gevoel voor ironie te combineren met een groots mededogen. DFW gebruikte die ironie niet om in zijn boeken de formidabele slechtheid van de wereld te onderstrepen -die typisch Hollandse ziekte waar veel schrijvers bij ons prat op gaan- maar om zijn onverslijtbare verwondering over de wereld kracht bij te zetten.

Met The Broom of the System en Infinite Jest op zijn conto kon DFW met recht zeggen dat hij de muur tussen avant-garde en trash had geslecht. Met trash bedoelde Wallace de pulpromans die te koop zijn op vliegvelden en die tegenwoordig ‘literaire thrillers’ heten; met de avant-garde verwees hij naar, in zijn woorden, boeken van ‘schrijvers die alleen maar voor andere schrijvers schrijven’. Tussen die twee polen bewoog DFW zich – en zijn bewegingen waren altijd van een grote literaire lenigheid. Trash-schrijvers en inside-schrijvers hadden volgens hem éen ding gemeen: allebei koesteren ze minachting voor de lezers. Van die minachting wilde Wallace boek voor boek vrij blijven.

Met Infinite Jest vestigde Wallace zijn naam als dé cult-schrijver van zijn tijd. Generatiegenoten liepen met hem weg. Jeffrey Eugenides, schrijver van onder anderen The Virgin Suicides, beweerde eens: ‘Als je wilt weten wie de traditie hoog houdt van het droogkomische schrijven – met als voorland Swift, Sterne en Pynchon – dan moet je bij DFW zijn. ’ Een andere generatiegenoot, Jonathan Franzen, was nog royaler; hij noemde Infinite Jest ‘dé roman van onze tijd’. En: ‘De meeste van mijn collega’s zullen het met me eens zijn als ik zeg dat DFW de meest getalenteerde schrijver van onze generatie is.’

Anderen vonden Wallace zó goed dat ze ‘een beetje bang’ voor hem waren. Dat zei tenminste ooit Zadie Smith, die naar eigen zeggen DFW destijds niet durfde te ontmoeten omdat ze hem ‘te veel bewonderde, op het ongezonde af’. Later ontmoette Smith hem alsnog. Nu, na zijn zelfmoord, herdenkt zij hem op mcsweeneys, de website van Dave Eggers, met de woorden: ‘Hij was echt een genie, en dat is in de literatuur net zo zeldzaam als wanneer iemand áárdig is – en dat was hij ook. Hij was mijn literaire held.’

Zoveel bewondering van collega-auteurs, en zoveel enthousiaste reacties van de literaire kritiek – het overkomt DFW nu postuum, maar het was niet nieuw. Om The Broom of the System hing eind jaren tachtig al heel snel een wolk van liefderijk enthousiasme – je zou er als schrijver verlegen óf anders misschien per ongeluk hooghartig van worden. DFW werd er vooral ongelukkig van. Zijn succes steeg hem niet naar het hoofd, maar beklemde hem juist. In de eerste jaren van zijn schrijverschap liet hij zich tot twee keer toe in een psychiatrische inrichting opnemen, op de afdeling ‘Suicide Watch’.

Voor mij was DFW, ondanks zijn aanleg voor angsten en depressies, typisch zo’n schrijver die handenwrijvend zijn materiaal zocht. Zijn enthousiasme was vaak aanstekelijk, ook vrij recent nog, toen hij in 2006 in de New York Times een lofzang op de tenniskampioen Roger Federer publiceerde. DFW trok als de slimste padvinder vaak op uit, wat resulteerde in even uitzonderlijke als zonderlinge reportages. Hij bezocht filmfestivals uit de harde-pornobranche maar ook exquise eetgenootschappen. Ook schreef hij eens een bijzonder humoristisch stuk over zoiets paradoxaals als ‘de humor bij Franz Kafka- en ineens bestond die humor bij Kafka luid en duidelijk.

Sinds zijn zelfmoord circuleert op internet een nooit in boekvorm uitgegeven speech die DFW in 2005 hield aan een universiteit in Ohio. Wallace spreekt er zich uit over de manieren waarop iemand kan leren denken, of liever gezegd: hoe je een ‘stop’ kan zetten op het oeverloze en bandeloze dóórdenken, waarmee zelfs de meest goedwillende dromer zijn brein uiteindelijk omzwachtelt met een gordiaanse knoop. Wallace was niet bang voor de wereld, maar wel voor de terreur van het eigen brein. Op een gegeven moment memoreert Wallace het bekende cliche over het brein: ‘the mind is an excellent servant but a terrible master’. Niet zomaar tot cliché gestold, aldus Wallace. En hij vervolgt: ‘Het is niet toevallig dat volwassenen die zelfmoord plegen dit meestal doen met een vuurwapen. Bijna altijd schieten zij zichzelf door het hoofd. Zij schieten the terrible master overhoop. En de waarheid is dat de meeste van deze suïcidanten al lang dood waren voordat ze de trekker overhaalden.’

In de verhalenbundel Brief interviews with Hideous Men (2004) staat het verhaal ‘The Depressed Person’. Het verhaal imponeert doordat er een tragikomische verhaallijn tot in het uiterste wordt doorgevoerd. Een ernstig depressieve vrouw probeert haar pijn en wanhoop onder woorden te brengen en vertelt zo en passant, en zonder het drama hiervan te beseffen, dat iedere therapeut tot wie zich wendt zelf óók depressief is en van wie sommigen overlijden door zelfmoord. Maar andermans depressie en zelfmoord lijkt nauwelijks door te dringen tot ‘the depressed person’ die in het verhaal geen naam krijgt. Alle ellende om zich heen lijkt voor haar futiel, en als een hulpverleenster dood wordt aangetroffen, stoffeert dit voor ‘the depressed person’ uitsluitend haar eigen malheur.

Het hulpeloze narcisme van deze hoofdfiguur is onweerstaanbaar komisch – maar de schaterlach wordt een grimlach nu we het verhaal ná David Foster Wallace’ eigen suïcide herlezen. Alleen de eerste zin al van dit verhaal dringt direct door tot de kern van menige zware depressie: ‘De depressieve persoon leed vreselijke en schijnbaar ongeneeslijke emotionele pijn, en de onmogelijkheid om die pijn onder woorden te brengen of zelfs maar duidelijk te maken aan een ander was in zichzelf weer een component die bijdroeg aan de ondraaglijkheid ervan.’

Even verder in Brief Interviews staat een ultrakort verhaal met de nu macabere titel ‘Suicide as Some Sort of Present’. Maar troostend is misschien dan weer het openingsverhaal, over een fictieve Amerikaanse Nobelprijswinnaar wiens reputatie indrukwekkend is. In één lange, sierlijk ‘zwevende’ zin wordt zijn staat van dienst opgesomd, het ene hoogleraarschap na de andere literaire prijs wordt gememoreerd, maar in diezelfde lange zin wordt de lijfelijkheid van dit literaire genie, liggend aan een zwembad, griezelig gedetailleerd beschreven, met als effect dat er langzaam een tweekoppig monster wordt geopenbaard; een uit de hemel neergedaalde Nobelprijswinnaar én een uit de wereldzeeën aangespoelde walrus. De titel van dit virtuoos-vrolijke verhaal: ‘Death Is Not The End’

En zo is het.