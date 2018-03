Han Schuil Oss Sinds het midden van de jaren tachtig maakt Han Schuil schilderijen op aluminium, die door hun frontale karakter, eenvoudige vormen en heldere kleuren sterk de aandacht trekken. Zijn werk vindt zijn oorsprong in alledaagse motieven: heraldische tekens, aan cartoons ontleende ogen, wegmarkeringen, architectonische vormen, leestekens, etc. worden door Schuil geïsoleerd uit hun omgeving en getransformeerd tot signaalachtige beelden die even vertrouwd als bevreemdend ogen. In Museum Jan Cunen. T/m 11 jan Molenstraat 65. Di-zo 12u30-16u30