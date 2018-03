Groot-Brittannië

Londen

In-i is een nieuwe danstheaterproductie van danser Akram Khan (Bangladesh/Engeland) en de Franse actrice Juliet Binoche. Kahn houdt van bijzondere samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld die met de Britse beeldend kunstenaar Antony Gormley. Actrice Binoche is bekend om haar keuzes voor opmerkelijke regisseurs zoals Louis Malle en Krzysztof Kieslowski. Voor dit intrigerende danstheaterstuk In-i maakte Turner prijswinnaar Anish Kapoor het decor. De dansbewegingen in dit liefdesduet zijn van Binoche dus de choreografie is niet ‘typisch Kahn’. T/m 15 oktober zijn Binoche’s schilderijen te zien in de BFI Southbank.

T/m 20 okt, In-i, Lyttleton Theatre, National Theatre, National Theatre, South Bank, Londen SE1, 004420 7 452 30 00 & www.nationaltheatre.org.uk

Bath

Melancholische Britse landschappen zijn te zien op de tentoonstelling Ancient Landscapes, met werk van een Britse kunstgroep de Brotherhood of Ruralists die in 1975 bij Bath werd opgericht door Op een uitzonderlijke manier weerspiegelde de groep volgens figuratieve en traditionele werkwijzen met olie en aquarel de zee en het mythische landschap. Het begint met Samuel Palmer en William Blake die oeroude landschappen, bomen, de reiziger, het nachtelijk natuurleven en andere typisch mysterieuze en Gotische thema’s gebruiken. Er is ook werk van beeldhouwer Henry Moore, Stanley Spencer, Paul Nash en Graham Sutherland.

T/m 19 oktober, Ancient Landscapes/Pastoral Visions, Victoria Art Gallery, Bridge Street, Bath, 01225 477233 & vwww.victoriagal.org.uk

En verder

T/m 26 sept, The Grand Tour, high-definition reproducties van 49 oude meesters: Van Gogh’s Zonnebloemen, Whistlejacket van Stubbs, Caravaggio en Constable versieren de middeleeuwse straten van het Yorks centrum. 00441904 550099 & www.thegrandtourinyork.org.uk