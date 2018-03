Gisteren in 'de kredietcrisis'

De Amerikaanse Dow Jones-index is gisteren 3,9 procent hoger gesloten, een winst van 410,03 punten.

De centrale banken van de VS, Europa, Canada, Japan en Zwitserland hebben in een gezamenlijke actie 180 miljard dollar uitgeleend aan commerciële banken.

De Britse bank Lloyds TSB heeft de in problemen geraakte Britse hypotheekbank HBOS overgenomen voor 15,5 miljard euro.

De Europese beurzen begonnen de dag optimistisch, maar uiteindelijk sloten ze in de min. De AEX sloot uiteindelijk 1,5 procent lager, een verlies van 351,66 punten.

De beurs in Moskou bleef gesloten, nadat de handel op woensdagmiddag was stilgelegd, op last van de overheid, nadat de index binnen een uur met 7,6 procent was gedaald.

En deze week gehoord in de City, het financiële district van Londen, uit de mond van een werknemer van Lehman Brothers die zijn laatste werkdag had en met een doos het pand verliet:„Zorg ervoor dat je altijd een kartonnen doosje onder je bureau hebt staan, want als 5.000 mensen er ineens een nodig hebben, dan zijn doosjes best schaars.”

