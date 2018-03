Deze week hoorde ik Geert Wilders in de Tweede Kamer schreeuwen dat het tijd wordt de Nederlandse militairen uit Afghanistan terug te roepen om hen in te zetten in Nederlandse buurten, zoals in Amsterdam, waar ‘dat Marokkaanse tuig’ de straat regeert.

Als kwartiermaker van onze jongens reisde ik, de kalasjnikov schietklaar onder het zomerjack, alvast vooruit naar Geuzenveld in Amsterdam-Nieuw-West, ongetwijfeld zo’n buurt die Wilders bedoelde en bovendien een van de veertig ‘Vogelaarwijken’. Daar had zich nog onlangs het incident met de bedreigde ambulancebroeders afgespeeld.

Gelukkig was er vlakbij het eindpunt van lijn 13 in Geuzenveld zo’n geruststellend Hollands filiaal van Blokker, waar ik winterhoezen voor mijn tuinstoelen kon kopen voor ik me in de strijd stortte. Het eerste wat me daar opviel: de vrijwel lege fietsrekken. Voor een bewoner van het centrum van Amsterdam een unieke aanblik. Hoe kon dat? O ja, moslims fietsen niet graag.

Ik heb een halve dag door Geuzenveld gelopen, voortdurend in de hoop dat ik ergens op een straathoek of bij een coffeeshop zo’n vervloekte vertegenwoordiger van het Marokkaanse geteisem zou vinden, maar het wilde maar niet lukken. Ze moesten er zijn, maar waar?

Ik had me dankzij Wilders, die zich een kenner van deze buurten noemt, ingesteld op een soort getto, een no-go-area, maar wat ik zag was een rustige, groene tuinstad met veel ruimte en water en nieuwe, aantrekkelijke flatgebouwen. Het wemelde er weliswaar van de hoofddoekjes en gepijde en gemutste mannen, maar die lieten mij met rust.

Ik schatte dat negen van de tien bewoners van niet-Nederlandse afkomst waren. Toen de katholieke (!) basisschool ’t Koggeschip uitging, bleken de Nederlandse kinderen en hun afhalende ouders uitzonderingen, witte raven in een kleurige volière. Toch hoorde je op het speelplein relatief veel Nederlands spreken, niet door de ouders, maar door de kinderen onderling.

Ik liep verder door de wijk en bleef me verbazen over de prettige sfeer: bejaarden op bankjes in plantsoenen, kinderen spelend in het gras. Ik kende heel wat naargeestiger buurten in Amsterdam.

Waren er dan helemaal geen problemen in Geuzenveld? Ik wist wel beter. Een paar weken eerder had ik een jonge Nederlandse vrouw gesproken die er een appartement had gekocht. Ze voelde zich niet altijd veilig in haar buurt, Marokkaanse jongens scholden haar soms voor ‘hoer’ uit. Om hen te ontwijken had ze een scooter gekocht zodat ze ongehinderd haar huis kon bereiken.

Ik sprak er op mijn tocht met een goed ingewijde Nederlandse man over (ik mag zijn functie niet noemen). Hij onderkende de problemen, maar nuanceerde ze ook. Er lopen hier vijftig Marokkaanse rotjongens rond, zei hij, die ook over andere delen van Amsterdam uitzwermen. Ze zijn vooral ’s avonds lastig. Ze zijn een probleem, zeker, maar het is een beheersbaar probleem, want hun gezichten en namen zijn bekend, en de politie zit hen en hun ouders tegenwoordig behoorlijk op de huid.

Komt het nog ooit goed, vroeg ik hem.

Hij knikte. Het moet kunnen, zei hij, als de politiek en de media maar rustiger worden en niet elk incident tot een catastrofe opblazen.