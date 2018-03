Gemeenten willen bedrijvigheid weer in de wijk

Het bedienend personeel in lunchroom Den Witten Haen serveert naar wens pompoensoep, broodjes mozzarella of garnalen in chilisaus. De lunchroom ligt in het centrum van Dordrecht, in wat ooit een achterstandswijk dreigde te worden. En het bijzondere van deze horecaonderneming is niet de menukaart, maar het personeel. Dat bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders, medewerkers van zorginstelling Philadelphia.

Cliënten van Philadelphia kunnen vlakbij de lunchroom ook les in houtbewerking krijgen. In een voormalige drukkerij klinkt het geluid van zagen en beitels. Leerlingen van de Hans Petrischool en andere onderwijsinstellingen hebben er sinds dit schooljaar praktijkles timmeren, schilderen, elektro- en installatietechniek. Op de Hans Petrischool zitten leerlingen met leermoeilijkheden of een ‘functionele beperking’. Voor deze leerlingen – vaak uit achterstandswijken – heeft directeur Bert van de Burgt van de Hans Petrischool geen moeite stageplekken te vinden. Bouw- en schilderbranche zitten om mensen te springen. Zijn leerlingen voeren echte opdrachten uit voor bedrijven, die de school een vergoeding betalen voor geleverd werk.

De 16-jarige Shanaiza Ersilia zit ook op de Hans Petri praktijkschool. Zij staat in de naast Den Witten Haen gevestigde cadeaushop Twinkel. De winkel – vol vilten bloemen en kussens, kettingen en armbanden van glazen kralen, met mozaïek versierde vazen, schalen en tafeltjes, en keramiek – wordt gerund door leerlingen onder begeleiding van een lerares. Sommige producten zijn ook door leerlingen gemaakt. Ersilia: „Ik wil leren om later een eigen kledingzaak te beginnen.”

Zie hier waartoe een samenwerking kan leiden tussen woningcorporaties Progrez en Forta, Philadelphia Zorg en onderwijsinstelling Hans Petrischool. Voor het historische complex Schefferstaete in het centrum van Dordrecht aan de Groenmarkt dreigde leegstand. Door dit samenwerkingsverband is Schefferstaete nu een multifunctioneel woon-, werk-, en ontmoetingscentrum.

Raymond van der Vlies, bij Progrez belast met maatschappelijk vastgoed, is tevreden over de samenwerking met de school. „Als leerlingen van school komen, kunnen ze meteen beginnen met onderhoud aan onze woningen.”

Met dit Dordtse initiatief om de economie in wijken te stimuleren, wordt de sociale cohesie bevorderd, want wie in zijn buurt werkt, is betrokken bij zijn omgeving. Voor woningcorporaties telt dat hierdoor de waarde van hun woningbezit stijgt.

Tijdens een wandeling door de Vleeschhouwerstraat wijst Van der Vlies naar de winkeltjes met antiek, sieraden, curiosa en souvenirs. Ruim vijftien jaar terug was deze straat volgens Van der Vlies een criminele no-go-area. Nu zitten in de gerestaureerde panden kleine winkeliers, die aan de corporatie een bescheiden huur betalen van rond 400 euro per maand.

Het project gezamenlijk een wijk te revitaliseren, dateert van 2000. Toen constateerde de gemeente dat de pas twintig jaar oude wijk Stadspolders in Dordrecht-Oost verloederde. Progrez ging aan de slag. Via dochter Pro-Net Holding is Progrez nu eigenaar van multifunctioneel centrum Palet. Het fraaie gebouw biedt onderdak aan onder meer bibliotheek, sporthal, wijkcentrum en grand café. De wijk is inmiddels ook aantrekkelijk voor kantoren van uitzendbureaus en zorginstellingen.

Sinds minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) vorig jaar veertig wijken aanwees als ‘aandachtswijken’ (Vogelaarwijken) staat de wijkeconomie op de Haagse politieke agenda. Bij de stadsvernieuwing in de jaren 70 en 80 verdween bedrijvigheid uit de wijken, vaak wegens milieuoverlast. „Maar als je de levendigheid terug wilt, moet de bedrijvigheid terug”, zegt de Dordtse wethouder Ferdinand van den Oever (VVD). Daarom maakte Dordrecht het makkelijker voor burgers bedrijf aan huis te hebben in bijvoorbeeld financiële dienstverlening, design of ICT.

Die wijsheid is ook tot Amsterdam doorgedrongen. „Voor de wijkeconomie zijn kleine ruimtes belangrijk”, zegt Jeroen den Uyl van bureau Twynstra Gudde. Voor de Amsterdamse stadsdelen maakt Den Uyl – oud-hoofd economische zaken van de stad – een actieprogramma voor kleinschalig bedrijfsvastgoed. Dat is nodig omdat verhuur van zulke bedrijfsruimte risicovoller is. Ambtelijke plannenmakers en beleggers vinden het volgens Den Uyl veiliger in woningen te investeren. In Amsterdam heeft ook erfpacht een negatief effect: bedrijfsruimte heeft een lagere waarde dan woonruimte en levert de gemeente dus minder erfpacht op. Om vraag en aanbod te helpen, fietsen in Amsterdam ‘accountmanagers’ rond. Ze zien waar ruimtes vrijkomen die geschikt zijn voor bedrijfsvestiging. Den Uyl is optimistisch. „In de Pijp zit straks een nieuwe TomTom”, voorspelt hij.

Zeker voor winkelconcentraties is sturing door de gemeente nodig. „Als je even niet oplet zitten in een wijk tien tweedehandswinkels”, zegt Murat Ersoy. Het Haagse oud-gemeenteraadslid is als winkelstraatmanager actief in de vooroorlogse Dordtse herstructureringswijk Oud-Krispijn en het Haagse Transvaal. Vijf jaar terug kwam Oud-Krispijn in het nieuws door vuurwapengeweld van Antilliaanse criminelen. Op initiatief van Ersoy kwam er een ondernemersvereniging, die met de gemeente een veiligheidspact sloot. Volgens voorzitter Metin Yilmaz, die een verzekerings- en hypotheekadviesbedrijf drijft, heeft de wijk „veel potentie”. Ook door sloop en nieuwbouw, die koopkrachtige bewoners trekt.

In Vogelaarwijken zitten weinig ondernemers, stelt het Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (EIM) vast in een inventarisatie voor Economische Zaken. Maar het aantal starters onder zowel allochtonen als autochtonen ligt er wel relatief hoog. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) toonde zich eind vorig jaar in een rapportage voor minister Vogelaar „onder de indruk en geïnspireerd” door de aanpak in gemeenten.

De Raad wijst naar Eindhoven waar het opknappen van bedrijventerrein De Hurk aan afspraken met bedrijven om lokale werklozen in dienst te nemen is gekoppeld. Naar Hengelo waar bij herstructurering van de wijk Berflo Es werkloze wijkbewoners en lokale bedrijfjes zijn ingeschakeld. Naar het Rotterdamse Feijenoord waar startende en gevestigde ondernemers scholing krijgen van het Albeda College.

Een symposium over ‘De nieuwe wijkaanpak’ van onderzoeksinstituut OTB (TU Delft) trok onlangs honderden belangstellenden uit gemeentebesturen, corporaties, bedrijfsleven en rijksoverheid. OTB-onderzoeker (en symposiumorganisator) André Ouwenhand waarschuwt echter voor de „foute redenering dat het door veel economische activiteit in de wijk ook beter gaat met de mensen”. Bedrijven dragen wel bij aan leefbaarheid en bedrijvigheid, maar zijn vaak zo gespecialiseerd dat wijkbewoners niet aan de bak komen. „Daarom zijn daarnaast persoonsgerichte projecten voor verbetering van arbeidsmarktkwalificaties van jongeren zo belangrijk.”

De Haagse wethouder Henk Kool (PvdA) legt de nadruk op bedrijfshuisvesting, want die blijkt vooral voor starters cruciaal. De gemeente koopt winkelpandjes en maakt ruimte voor bedrijfsverzamelgebouwen. Zoals in Mariahoeve. Daar maakte de gemeente ook een inventarisatie van de vele bedrijfjes die achter anonieme flatgevels bleken schuil te gaan. Door ze met elkaar in contact te brengen kunnen ze elkaars klant worden. De wethouder regelt ook via de sociale dienst dat er leerbedrijven komen. Volgens Kool is het belangrijk werk naar de wijken te halen omdat laagopgeleiden „beperkt zijn in hun geografische mobiliteit”. Zo kwam de gemeente met Ahold overeen dat in elke Vogelaarwijk een supermarkt komt die lokale jongeren in dienst neemt. De gemeente huurt ook coaches voor startende ondernemers. „Je ziet dan snel de talentjes”, zegt Kool enthousiast.

Vorige week kondigde staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken, PvdA) aan zulke projecten te gaan steunen met microkredieten. Mooi, zeggen alle betrokkenen. Maar zij bekritiseren ook de volgens hen weinig actieve rol van de rijksoverheid, al liet minister Vogelaar deze week maar wat graag haar gezicht zien bij de opening van een Haags AH-filiaal.

Vooral het ontbreken van een regeling voor investeringsstimulering steekt critici. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemde het op Prinsjesdag „ronduit zorgelijk” dat het rijksbudget voor de economische pijler in het grotestedenbeleid per 2010 zelfs tot nul wordt gereduceerd. MKB-Nederland (midden- en kleinbedrijf) en corporatiekoepel Aedes zijn even kritisch. De Raad voor de Nederlandse Detailhandel wil „onorthodoxe” maatregelen: vrijstelling van ozb-belasting voor winkels in achterstandswijken, zodat die meer kunnen investeren. „Economische Zaken eist te weinig z’n rol op”, vindt de Dordtse wethouder Van den Oever.