Gelukkig is de wereld optimistisch over de VS

Bij alle commotie over de financiële crisis is het opmerkelijk dat de dollar immuun is gebleven. Als de VS een ontwikkelingsland was geweest, zou de koers zijn gekelderd en zou de rente op de staatsschuld de pan uit zijn gerezen.

In plaats daarvan is de dollar juist sterker geworden en heeft de rente op kortlopende Amerikaanse staatsobligaties het laagste punt in 64 jaar bereikt. Het lijkt wel alsof de wereld steeds enthousiaster wordt naarmate de VS er een grotere bende van maken.

Is dit vertrouwen in de dollar duurzaam? Misschien, maar als beleggers een stapje terug doen en kijken naar de diepe wonden van de Amerikaanse financiële sector, en de onzekerheid over de presidentsverkiezingen, is het moeilijk te geloven dat de dollar stand zal houden als de crisis zich verdiept.

Het is waar dat de Amerikaanse overheid diepe zakken heeft. Eind 2007 bedroeg de Amerikaanse staatsschuld in privéhanden krap 4.400 miljard dollar, wat neerkomt op minder dan 32 procent van het bruto binnenlands product. Dit is ruwweg de helft van de schuldenlast die de meeste Europese landen torsen. Het is ook waar dat de financiële crisis, ondanks de steeds hardere opstelling van de Amerikaanse toezichthouders, vermoedelijk hoogstens 200 à 300 miljard dollar aan de netto schuld heeft toegevoegd.

Als de financiële crisis vandaag voorbij zou zijn, zouden de kosten pijnlijk maar dragelijk zijn en ongeveer neerkomen op de kosten van nog een jaar in Irak. Maar helaas is de financiële crisis helemaal niet voorbij.

Weliswaar hebben het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Federal Reserve de afgelopen week bewonderenswaardig werk geleverd door de privésector te dwingen een deel van de kosten op zich te nemen. Door erop aan te sturen dat Lehman Brothers faillissement zou aanvragen en Merrill Lynch zich zou laten overnemen, hebben zij bijgedragen aan een consolidatie van de financiële dienstensector. Maar op dit moment is de kans groot dat de kredietcrisis zich zal uitbreiden naar de sectoren voor bedrijfs-, consumenten- en gemeentelijke schulden. Ongeacht de vastberadenheid van de Federal Reserve en het ministerie zal de politieke druk om een veel grotere reddingsoperatie te ondernemen onweerstaanbaar blijken.

Het is lastig te voorspellen hoe en wanneer deze megaoperatie tot stand zal komen. Op een gegeven moment zullen we waarschijnlijk een verbreding en verdieping van de depositoverzekeringen zien, zoals die zich ook in Engeland voordeed bij de crisis rond hypotheekbank Northern Rock.

De regering zal mikken op een beter scenario voor het verstrekken van overbruggingskredieten en voor het op gang brengen van de feitelijke liquidatie van noodlijdende firma’s. Uiteraard moet er ook beter toezicht komen. Het is ongelooflijk dat de ondoorzichtige markt voor credit default swaps (een soort kredietverzekeringen) in 2008 mocht groeien naar een nominale waarde van 6.200 miljard dollar, terwijl toen al duidelijk was dat een ineenstorting van deze markt grote problemen zou opleveren.

Het zou wel eens onmogelijk kunnen blijken het systeem te repareren voor minder geld dan 1000 à 2000 miljard dollar. De harde opstelling die de toezichthouders dit weekeinde hebben ingenomen tegenover Lehman Brothers en Merrill Lynch helpt daarbij wel. Toch ben ik bang dat het politieke systeem de kosten van het redden van het financiële stelsel uiteindelijk op dat hogere niveau zal doen uitkomen.

Een veel grotere schuldenlast zal enorme gevolgen voor de begroting van de VS hebben. Het zal het voor de VS moeilijker maken hun dominante militaire positie te handhaven, één van de steunpilaren van de dollar.

Het krimpende financiële stelsel zal ook een ander fundament van de kracht van de Amerikaanse economie ondermijnen. En het is moeilijk in te zien hoe de centrale bank een periode van hogere inflatie zal weten te weerstaan. Die biedt de VS immers een makkelijke manier om de kostenstijging van zijn schulden in te tomen.

Het is goed dat de rest van de wereld zo’n vertrouwen houdt in het vermogen van de VS om de problemen aan te pakken, anders zou de crisis nog veel erger zijn geweest. Laten we hopen dat het Amerikaanse beleid dit optimisme blijft voeden. Anders kunnen een stijgende rente en een dalende dollar de VS met een dilemma opzadelen dat ontwikkelingslanden maar al te goed kennen.

Kenneth Rogoff is hoogleraar economie aan de universiteit van Harvard.