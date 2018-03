Geen gewone schoenendiefstal

Edgar Hilsenrath: Nacht. Uit het Duits vertaald door Willem Desmense, Chrétien Breukers en Ingrid Ten Bos. IJzer, 493 blz. € 29,95

Als je een boek leest van een schrijver die het dieptepunt van de menselijke beschaving heeft overleefd, ben je geneigd het effect ervan toe te schrijven aan de gruwelen die hebben plaatsgevonden, en te vergeten dat er literair talent bij kwam kijken om je emotioneel te raken. Ik denk nu met name aan boeken die zich afspelen in de loopgraven van de Eerste en de vernietigingskampen van de Tweede Wereldoorlog. De horror van de ervaringen lijkt geheel voor zichzelf te spreken; je staat niet stil bij het feit dat een auteur het juiste woord op de juiste plaats heeft gezet. Een inhoudelijke reactie op zulke boeken lijkt ook respectvoller dan de formalistische vraag naar de toegepaste literaire middelen. Desondanks was dit de vraag die zich bij me opdrong toen ik de oorspronkelijk in 1964 verschenen roman Nacht van Edgar Hilsenrath las:

‘Hoe heeft de schrijver het klaargespeeld dat ik blijf meeleven met Ranek, die nietsontziende hoofdpersoon?’

In 1941 heeft Roemenië van het bevriende Duitsland een deel van de Oekraïne gekregen, naar welk gebied het fascistische regime in Boekarest de Roemeense joden transporteert. In de (fictieve) kapotgeschoten stad Prokow wordt een getto opgezet, waar de gedeporteerden worden samengedreven. Door een voedselblokkade is er vrijwel niets te eten. Er heerst vlektyfus. In het getto crepeert men, daarbuiten wordt men dadelijk gefusilleerd.

Twee gedachten beheersen de bewoners: hoe kom ik aan eten en waar vind ik een slaapplaats? In de paar ruïnes die nog overeind staan, slapen de mensen dicht opeengepakt op de kale vloer. Een slaapplaats is niet alleen vanwege de weersomstandigheden van levensbelang, want op sommige nachten trekt de politie door de straten en arresteert alle daklozen; hun wacht een zekere dood. Aangezien er in het al overbevolkte getto steeds nieuwe treinen met gedeporteerden arriveren, is er sprake van een macabere stoelendans, waarbij de zwaksten onherroepelijk afvallen. Dat het instinct tot lijfsbehoud het in het getto snel heeft gewonnen van de moraal blijkt wel uit het feit dat de nachtelijke razzia’s worden uitgevoerd door joodse politiemensen.

Hier probeert de Roemeense jood Ranek te overleven. ‘Tegenwoordig moet iedereen eerst aan zichzelf denken,’ zegt hij, ‘dat is de wet van onze tijd.’ Toch voelt hij zich in het begin van de roman nog bezwaard wanneer hij een doodzieke man van zijn schoenen berooft om ze bij een zwarthandelaar te kunnen ruilen voor voedsel. ‘Hij was zich er volkomen van bewust dat het geen gewone schoenendiefstal was die hij nu wilde plegen; hier gold dat als een zwaar vergrijp. Niet eens de meest afgestompte gevallen waagden het om een stervende te beroven; ze wachtten liever tot hij dood was en pikten dan zijn spullen.’ Maar hij raakt zijn scrupules snel kwijt. ‘Wat ging hem dat allemaal aan! Hij had honger en hij wilde die schoenen hebben [...] Dat was belangrijker dan al die moralistische nonsens...’

Ranek steelt en wordt bestolen, bedriegt en wordt bedrogen, en in de algehele zedenverruwing wil hij zich aan vrouwen vergrijpen, maar hij blijkt impotent. Als hij hoort dat zijn eigen broer met tyfus besmet is, gaat zijn eerste gedachte uit naar diens gouden tand en de ruilwaarde daarvan. In plaats van een tang weet hij een hamer te bemachtigen, waarmee hij, meteen nadat zijn broer de laatste adem heeft uitgeblazen, diens mond aan gort slaat – onder de verbijsterde ogen van zijn schoonzus. De lezer weet: dieper kan een mens niet zinken.

Waarom laat je als lezer deze Ranek niet vallen? In de eerste plaats doordat Hilsenrath trouw is aan de klassieke regel die zegt dat je een personage nooit eendimensionaal moet maken. Ondanks zijn bikkelharde instelling kent ook Ranek morele grenzen; zo weigert hij het aanbod bij de politie te komen, wat hem een onaantastbare positie zou hebben verschaft. Ook koestert hij gevoelens voor zijn schoonzus Debora, al doet hij zijn best deze zwakte te verbergen.

Debora is de onmisbare lichtstraal die binnenvalt in deze overweldigend sombere roman: terwijl iedereen haar voor gek verklaart, blijft zij haar schaarse eten met de allerzwaksten delen. Haar aanwezigheid nuanceert de les die je anders al te gemakkelijk uit Nacht zou trekken, namelijk dat in ieder mens een barbaar schuilt, die aan de oppervlakte komt als de omstandigheden maar zwaar genoeg zijn.

Daarnaast maakt Hilsenrath gebruik van een simpele maar effectieve truc om ons medeleven met Ranek af te dwingen. Als je echt genoeg hebt van die smeerlap die een kom soep van een kind afpakt, verschuift het perspectief en zie je Ranek heel even door de ogen van anderen: een wankelende bonestaak, wiens grauwe vel door de scheuren in zijn kleren heen schemert, met bebloede lappen om zijn voeten. ‘Die maakt het niet lang meer,’ zeggen de mensen tegen elkaar. En daar hebben de mensen gelijk in.

Edgar Hilsenrath heeft zijn roman gebaseerd op zijn eigen verblijf in het getto van Mogilev-Podolsk, in de Oekraïne. Hier stierven in vier jaar tijd 40.000 mensen, een cijfer dat eerst verbijstert, maar vervolgens toch slechts een cijfer is. De gevoelens die daarbij horen, worden overgebracht met literaire middelen. Met huiveringwekkend resultaat.