Gedwongen tot harakiri

Harakiri

Regie: Masaki Kobayashi

€ 16,99 *****

Het zelfdodingsritueel harakiri is een van de bekendste Japanse cultuurgoederen. De traditie, ooit bedoeld om vernederde samurai en militairen een eervolle dood te geven, veranderde volgens regisseur Masaki Kobayashi in de loop van de tijd in een verstikkende, elitaire code. In twee films, Harakiri uit 1962 en Samurai Rebellion uit 1967, laat Kobayashi zien hoe die code geen enkele ruimte meer liet voor menselijke zwakheden. Wanneer een straatarme samurai onder het mom van harakiri aanklopt bij het huis van een samurai-meester maar dan niks anders dan wat geld blijkt te willen, wordt hij gedwongen zichzelf te doden. De ene harakiri leidt weer tot de andere, en uiteindelijk realiseert men zich dat het bij de volgende bedelaar anders moet.

Kobayashi perfectioneerde hiermee een prachtig beheerste stijl, een minimalisme dat een halve eeuw later vanzelfsprekend is in Japanse cinema. De trage camera en de strak vormgegeven decors lijken de overzichtelijkheid maar ook de onverzettelijkheid van de militaire erecode te verbeelden.

Het verhaal werd geschreven door Hashimoto Shinobu, de vaste scenarist van Akira Kurosawa en de film kreeg in 1963 de speciale juryprijs op het filmfestival van Cannes.