Gebouwen van wasmachine

Nederland is het braafste jongetje van de klas op de elfde Architectuurbiënnale in Venetië. In het door Gerrit Rietveld ontworpen Nederlands paviljoen is, overeenkomstig het thema van biënnale Out There: Architecture Beyond Building, niets te zien dat lijkt op een gebouw. Een grote verrassing is dit niet. Ole Bouman, directeur van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en opdrachtgever van de Nederlandse biënnale-inzending, is al veel langer in de ban van de Beyond-gedachte dan Aäron Betsky, de curator van de elfde architectuurbiënnale. In zijn vorige functie als hoofdredacteur van het tijdschrift Volume/Archis bracht Bouman al vele jaren de gedachte in praktijk dat architectuur veel en veel meer is dan bouwen. Voor Bouman behoren politiek, sociologie, internationale verhoudingen, ja eigenlijk de hele wereld tot het werkterrein van de architectuur.

In het Nederlands paviljoen in Venetië is architectuur woord geworden. ArchiFeniks – faculteiten voor architectuur is de titel van de Nederlandse inzending, een verwijzing naar de brand die in mei 2008 het Bouwkunde-gebouw van Technische Universiteit in Delft in de as legde. Volgens het NAi was deze brand het einde van een tijdperk en vragen architecten en critici zich nu af „of het denken in gebouwen nog wel tot de oplossing kan leiden voor de vraagstukken en behoeften die we in de nabije toekomst zullen hebben.

Vorige week, tijdens de preview-dagen van de biënnale, werd deze vraag voorgelegd aan een keur van nationale en internationale architecten, theoretici en critici die traditiegetrouw op de dagen voor de officiële opening rondlopen op het biënnaleterrein in de Giardini in Venetië. Hun antwoorden werden in beeld en geluid opgenomen en dienen als grondstof voor de tentoonstelling in het Nederlandse paviljoen. Zo krijgen architectuurtoeristen hier de komende twee maanden architectuur op zijn saaist te zien: talking heads die, vaak in steenkolenengels en altijd in abstracte bewoordingen, praten over architectuur die het bouwen voorbij is.

Ook Venezuela is het bouwen voorbij, ver voorbij zelfs. Als het allemaal niet zo dodelijk serieus was, zou je denken dat de Venezolaanse inzending een parodie is op de Beyond-gedachte dat een architect niet een ontwerper moet zijn, maar een soort stalinistische ingenieur van de ziel. ‘Venezuala bouwt esperanza‘ (hoop), zo laat een groot bord weten. Het paviljoen hangt vol statistieken die laten zien dat de „revolutionaire regering” van Hugo Chavez de afgelopen jaren voor minder werkloosheid en betere culturele voorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg enzovoorts heeft gezorgd.

Helemaal verbannen zijn gebouwen hier niet: bij elke statistiek hangt een recent opgeleverd gebouw dat heeft bijgedragen aan het welzijn van het Venezolaanse volk. Maar ze zijn duidelijk bijzaak. Hier is architectuur propaganda geworden en wordt de linkse president Chavez gepresenteerd als de beste architect ter wereld.

Gelukkig zijn niet alle

jongens in de biënnale-klas zo braaf als Nederland en Venezuela. Er zijn ook jongens die helemaal niet luisteren. Verschillende landen hebben Betsky’s thema genegeerd en traditionele exposities ingestuurd die bestaan uit tekeningen, foto’s en maquettes van gebouwen. Zo is het paviljoen van de ‘Noordse landen’ gewijd aan het keurige oeuvre van de oude Noor Sverre Fehn. En de Britten laten het werk van vijf jonge Britse architectenbureaus zien die zich niet alleen in Groot-Brittannië maar ook op het continent bezighouden met zoiets prozaïsch als woningbouw.

En dan zijn er natuurlijk de jongens die doen alsof ze luisteren maar stiekem iets anders doen. Rusland bijvoorbeeld gaat in de uitleg bij zijn inzending uitgebreid in op het Beyond-thema. Maar, zo laat het weten, het land wil zich door het thema niet de kans laten ontnemen om al die grote gebouwen te tonen die internationale sterarchitecten als Norman Foster en de Nederlander Erick van Egeraat nu overal in Rusland neerzetten. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie begin jaren negentig kon Rusland jarenlang niets fatsoenlijks sturen naar de Architectuurbiënnales en moest het zijn toevlucht nemen tot kunstzinnige installaties die de architectuur voorbij waren. Maar nu de nieuwe Russische olie- en gasrijkdom gigantische gebouwen van beroemdheden voortbrengt, wil het die ook laten zien aan de wereld. Voor de Russen is architectuur sinds kort weer bouwen.

Ook op de grote tentoonstelling over experimentele architectuur in het grote Italiaanse paviljoen, waar Betsky zelf zeggenschap over had, blijkt de bouwlust onbedwingbaar. In een van de vele zalen met in totaal 66 presentaties van oude en jonge experimentelen laat de nu bijna 80-jarige Frank Gehry de architect van het wervelende Guggenheim-museum in Bilbao, bijvoorbeeld met een volkomen traditionele architectuurtentoonstelling zien hoe hij bouwt. Aan de wanden van een grote zaal hangen, keurig ingelijst, zijn krabbelige potloodschetsen. Het zijn, zo legt hij uit, de eerste aanzetten tot gebouwen. Midden in de zaal staan, op sokkels, de schaalmodellen van echte gebouwen waartoe de schetsen na eindeloos gepuzzel met maquettes hebben geleid. Al werken ook Gehry’s medewerkers natuurlijk met computers, zijn werkwijze verschilt in wezen niet van die van de Renaissance-architect Andrea Palladio.

De esthetische vormexperimenten

van Gehry zijn mijlenver verwijderd van de geëngageerde experimenten van de jonge generatie architecten. In het Italiaanse paviljoen woedt een generatieconflict. Voor de jongeren in het Italiaanse paviljoen is vorm bijzaak. Zij maken zich veel meer zorgen om sociale kwesties als de toenemende segregatie van bevolkingsgroepen in de westerse steden en vooral om het milieu, global warming en de uitputting van grondstoffen.

Voor sociale kwesties hebben ze geen concrete oplossingen en komen ze meestal niet verder dan goed bedoelde maar machteloze mededelingen. Maar als het om de toekomst van de hele planeet gaat, zijn de jonge experimentelen een stuk concreter. 2012 architecten uit Rotterdam – Nederland is uitstekend vertegenwoordigd op de elfde Architectuurbiënnale – blijken bijvoorbeeld meesters in het hergebruik van oude spullen. Van oude autobanden maken ze banken, van kapotte wasmachines maken ze gebouwen.

‘Duurzaamheid’, zoals het milieuvriendelijke gebruik van grondstoffen tegenwoordig heet, duikt overal in de biënnale op. Verspreid op het terrein staan banken en bruggen van plastic jerrycans. Denemarken heeft zelfs zijn hele inzending gewijd aan de bouw van ‘duurzame’ steden die minder energie en materialen verbruiken dan gebruikelijk.

Zo is, onbedoeld, niet het vage Beyond building maar het concrete duurzame bouwen het thema van de elfde architectuurbiënnale geworden.

Architectuurbiënnale, t/m 23 nov. in Venetië. Inl. www.labiennale.org