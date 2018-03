Gat in de markt

Het is een fotootje op de voorpagina van de Tribune (15 september). Damien Hirst heeft zijn mond wijd open, hij schreeuwt, zoals Klaas-Jan Huntelaar nadat hij een doelpunt heeft gemaakt. Waarom? Is het hem weer gelukt een dier op sterk water te zetten? Volgens mij schreeuwen beeldende kunstenaars niet nadat ze een werk hebben voltooid. Schrijvers evenmin als ze het EINDE op de laatste pagina van hun roman hebben getikt. Journalisten ook niet als ze een stukje af hebben. Maar bij Hirst is het anders. Eén keer schreeuwend op de voorpagina van de Tribune. Dit portretje hoort tot zijn oeuvre.

Na de ondergang van de Amerikaanse bank Lehman Brothers en de steeds dreigender wordende recessie hadden de kenners er een hard hoofd in, maar de veiling van 223 werken bij Sotheby’s is een groot succes geworden. Op straat kon je bijna niet meer lopen vanwege de televisieploegen die Bianca Jagger en andere beroemdheden wilden filmen.

Er waren ongeveer 600 bieders. Het Gouden Kalf op sterk water, een koetje met gouden horens en hoeven, heeft 18,6 miljoen dollar opgebracht. Bijna alles ging vlot van de hand.

De kunstenaar zelf was er niet bij; hij was in een naburig café aan het biljarten. Door de telefoon werd hij van de gang van zaken op de hoogte gehouden. Ook dat hoort tot zijn oeuvre. Onverschillig blijven terwijl je wereldnieuws maakt.

Toen ik een jaar of vijftien geleden voor het eerst iets van Hirst zag, de nu beroemde haai, heb ik het flauwekul gevonden. Neem een dode vlieg, zet die in een glazen kistje, lijm op een van de venstertjes een sterk vergrootglas en je weet niet wat je ziet. Maar het is geen kunstwerk; het is op z’n hoogst een curiositeitje dat op het Waterlooplein misschien een euro zal opbrengen.

Het genie van Hirst is dat hij zich geconcentreerd heeft op grote kadavers, sommige daarvan nog een behandeling heeft laten ondergaan, kop afgehakt, met goud beplakt. Daarmee heeft hij zoveel succes gehad dat hij een kunstfabriek heeft opgericht. En nu heeft hij weer revolutie gemaakt door een paar honderd stukken direct op de veiling te brengen.

In 1913 kreeg Marcel Duchamp een idee. Hij nam een fietswiel, zette het op een houten krukje en noemde het Roue de bicyclette. Vier jaar later kwam hij met zijn Fontaine, een urinoir dat hij gesigneerd had met R. Mutt. In 2004 werd het door 500 deskundigen uitgeroepen tot het invloedrijkste werk van de twintigste eeuw.

Zo is het. Duchamp heeft een revolutie veroorzaakt die nog steeds niet is afgelopen. Als hij er niet was geweest had misschien een ander de barrière doorbroken. Maar zonder iemand als Duchamp geen Hirst. Hij onderscheidt zich door zijn necrofiele keuze en de omvang en de prijs van zijn objecten.

Robert Hughes, kunstcriticus van The Guardian, ziet een discrepantie tussen de prijs en het talent. Hij vindt Hirst een simpele geest, bezeten door sensationalisme. Deze veiling kenmerkt zich door een ‘zondvloed van hype’. Daar ben ik het mee eens. Maar het publiek en vooral de miljonairs doen er van harte aan mee. Het genie van Hirst is dat hij dit gat in de markt heeft gezien en het met grote bekwaamheid exploiteert.