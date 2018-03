Marseille

„Luister goed. Wat mij betreft ben ik er zeker van dat ik zijn werk zal voortzetten alsof ik zijn zoon of zijn broer was. Ik wil hetzelfde leven leiden en dezelfde dood sterven”. Over welk genie had Van Gogh het in deze brief aan zijn zuster in 1888? Rembrandt, Delacroix, Hokusai, Millet? Nee, over Adolphe Monticelli (1824-1886), een Provençaalse schilder die zo goed als vergeten is. Hij was vooral bekend om zijn gedurfde kleuren en zijn dik opgebrachte verf.

Meer nog dan een model, dan een meester, maakte Van Gogh van deze schilder, die hij nooit ontmoette, een soort geïdealiseerde alter ego. Het Centre de la Vieille Charité toont 20 doeken van de Hollandse meester en 30 van Monticelli.

T/m 11 jan in het Centre de La Vieille Charité, www.marseille.fr

Parijs

Wie de Israëlische dramaturg Hanokh Levin (1943-1999) nog niet kent, krijgt in het Théâtre La Pépinière de kans om zijn wrede en brutale komedie op liedjes te zien: Shitz: guerre, amour et saucisson . Hier worden het afgrijselijke van de oorlog, de familie, het huwelijk, de eenzaamheid en de vraatzuchtigheid bezongen. Hanokh Levin beheerst de Shakespeariaanse kunst – met een vleugje joodse humor. Hij mengt het tragische en het groteske, het obscene en het alledaagse met op de achtergrond een spottend nihilisme, maar ook een melancholische tederheid jegens het helse menselijke ras.

Over het chronische onvermogen van de mens om gelukkig te zijn.

Théatre Pépinière-Opéra, 7, rue Louis-le-Grand, 0033-142614416.

En verder in Parijs

La malade imaginaire van Molière met Michel Bouquet in de rol van Argan in het théâtre de la Porte-Saint-Martin. www.portestmartin.com; China Gold, l’art contemporain chinois t/m 13 okt in het Musée Maillol, 0033-142225958 ; Miroslav Tichy en Tatiana Trouvé t/m resp 22, 29 sept. Centre Pompi dou www.centrepompidou.fr;