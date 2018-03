Ik zag laatst een film waarop stond 6+. Ik was de film aan het kijken toen ik opeens merkte…deze film is niet voor 6+! Maar minstens voor 9+! Dat heb ik wel eens vaker. Een keer stond er op een film 12+. Ik keek de film en dacht 12+? Hier kan ook iemand van 9 naar kijken! Wat vinden jullie daar nou van? Dit wou ik even kwijt.

Filmvraag van Jessie Levano, 9 jaar, uit Amsterdam