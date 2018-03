Europa: dertiende maand

Op het schrijfbord in de functioneel ingerichte werkkamer van onderzoeker Arjan Lejour in het gebouw van het Centraal Planbureau staan nog de sporen van wiskundige rekenmodellen. De modellen zijn de overblijfselen van een rapport dat Lejour en zijn collega’s afgelopen week presenteerden over de invloed van de Europese interne markt op het inkomen van Nederlandse burgers. Met de zogeheten graviteitsvergelijking op het bord becijferden de onderzoekers de baat die elke Nederlandse burger heeft bij de Europese eenwording.

De interne markt levert iedere burger jaarlijks ongeveer een modaal maandinkomen extra op, zo blijkt. Lejour: „Door de geharmoniseerde markt hebben wij ongeveer 6 procent meer inkomen. Dat betekent voor de individuele burger een extra inkomen tussen 1.500 en 2.200 euro.”

Acht procent van de goederenexport en -import in de lidstaten is volgens Lejour direct toe te schrijven aan de interne markt. Het is de vrucht van vijftig jaar inspanningen om het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal te stimuleren binnen de Europese gemeenschap, concluderen de onderzoekers. Dankzij ‘Brussel’ zijn de interne grenzen verdwenen, is de regelgeving voor het verhandelen van goederen versimpeld en de kosten van grensoverschrijdende transacties gereduceerd, melden de onderzoekers in het rapport The Internal Market and the Dutch Economy dat afgelopen week is verschenen.

Nederland, een sterk distributieland met een grote haven, profiteert van alle lidstaten het meest. 18 procent van de export en 12 procent van de import zijn een direct gevolg van de interne markt. Andere lidstaten profiteerden gemiddeld ‘slechts’ acht procent. De „simpele” productie mag in sommige gevallen zijn verplaatst naar lage lonenlanden in de EU, daartegenover staan gestegen investeringen van gespecialiseerde buitenlandse bedrijven in Nederland. Nederland is zelfs meer gaan produceren, ongeveer zes procent van het totale bruto binnenlands product (bbp), tegenover drie procent in de rest van Europa. De Nederlandse economie groeit jaarlijks tussen de 25 en 30 miljard euro extra dankzij de eenwording van de Europese markt. „Ook zonder die markt zouden we in de loop van de jaren meer zijn gaan verdienen. We zouden alleen ietsje minder rijk zijn geweest.”

In 2003 becijferde de Europese Commissie al eens dat het bbp van de EU in 2002 1,8 procent hoger uit viel dan zonder de vrije markt het geval zou zijn geweest. Maar het rapport van het CPB is het eerste waarin de voordelen van de interne markt („een van de grootste successen van de afgelopen tijd”) is onderzocht voor een individuele lidstaat. Lejour: „Economen waren zo overtuigd van de voordelen van de eenwording van Europa dat ze die niet de moeite waard vonden om te onderzoeken.” Het CPB begon er ook niet aan omdat er niet specifiek naar werd gevraagd. Tot afgelopen jaar dan. Staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) uitte bij een gelegenheid zijn nieuwsgierigheid over de financiële opbrengsten, specifiek voor de burger. Precies een jaar later wordt Timmermans dus op zijn wenken bediend. Het CPB praat volgens de onderzoeker ‘Den Haag’ niet naar de mond. „Wij hebben als het CPB een reputatie te verliezen.”

Nederland blijkt elke keer weer optimaal te hebben geprofiteerd van de Europese uitbreiding. De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk in 1973 gaf een enorme boost aan de economie in de landen van de toen nog Europese Economische Gemeenschap. De handel groeide met acht procent méér. Met Spanje en Portugal erbij groeide de goederenhandel met 3 procent méér dan die gewoonlijk zou toenemen. De toetreding van tien nieuwe leden in 2004 en 2007 is nog zo recent dat de gevolgen hiervan nog niet konden worden gemeten.

In de toekomst kan het voordeel van de interne markt voor de Nederlandse economie volgens Lejour nog meer groeien, tot wel 15 procent van het bbp. Die hoop wordt onder meer ingegeven door de Europese dienstenrichtlijn die voor het einde van volgend jaar in werking moet treden. Met de dienstenrichtlijn zullen onder meer architecten, accountants en it’ers makkelijker toegang krijgen tot de markten in de lidstaten. Lejour schat de Nederlandse leveranciers van hoogwaardige diensten hoger in dan hun Europese concurrenten.

Het rapport van het CPB heeft tot nu toe nauwelijks de aandacht getrokken van de politiek en maatschappelijke organisaties. Opvallend, vindt Lejour deze stilte. „Pro-Europeanen en Brussel zullen dit rapport wel toejuichen”, denkt hij. „Als het Europadebat weer oplaait, zullen we onze onderzoeksresultaten nog ruimschoots tegenkomen in publieke en politieke debatten.”