EU: later beslissing Friesland-Campina

Brussel, 19 sept. De Europese Commissie neemt nog een week extra de tijd om te beslissen over de fusie tussen de zuivelgiganten Friesland Foods en Campina. Dat maakte de Commissie vandaag bekend. De deadline is verschoven van 24 november naar 1 december. In juli startte de Commissie met een onderzoek naar de mogelijke invloed die de fusie zou kunnen hebben op de kaas- en zuivelprijzen. Friesland Foods en Campina kondigden eind vorig jaar aan te willen fuseren.