Etappezege Erviti in Ronde van Spanje

LAS ROZAS. Imanol Erviti heeft gisteren de achttiende etappe van de Vuelta gewonnen. De Spaanse wielrenner van Caisse D`Epargne bleef in de 167,4 kilometer lange etappe van Valladolid naar Las Rozas de Ier Nicholas Roche net voor. De Nederlander Karsten Kroon eindigde als vijfde. De leiderstrui bleef in handen van de Spanjaard Alberto Contador. De Spaanse wielrenner Carlos Sastre, die ook in de Vuelta actief is endit jaar de Ronde van Frankrijk won, meldde zich gisterenaf voor de WK op de weg in het Italiaanse Varese (28 september). De renner van CSC is te vermoeid, verklaarde hij. De Spaanse ploeg heeft met Oscar Freire, Alberto Contador en Alejandro Valverde drie andere favorieten voor de regenboogtrui.