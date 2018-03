Erosie parate kennis bedreigt tv-quizzen

Voor een beroepskijker vormen quizzen en spelletjes een guilty pleasure. Ik voel me schuldig als ik een documentaire, nieuwsprogramma of nieuwe realityshow laat schieten voor een aflevering van Tien voor taal of That’s the Question. De meeste formats gaan eindeloos mee en er verandert zelden iets aan de formule. Toch kun je er heel af en toe een trend in ontdekken van groter belang dan de directe amusementswaarde.

Zo bleef ik zondag hangen bij de Achmea Kennisquiz (RTL 4). Onder de krampachtige leiding van actrice Nicolette van Dam strijden daarin de beste brugklassers per provincie om een plaats in de volgende ronde. Het pijnlijkst is dat bij de jongste generatie kandidaten helemaal geen kennis meer aanwezig is om getest te worden. Er werd nauwelijks een punt gescoord, omdat de twee jonge bollebozen op elementaire vragen geen van beiden het juiste antwoord konden geven. Ze wisten niet wat mother-in-law betekent, hoe je een lijdend voorwerp of een gemiddelde herkent, of welke boomvormige organen het bloed zuiveren. Eh, witte bloedlichaampjes?

Het onderwijs leert nu wel hoe je voor jezelf moet opkomen en waar je op internet informatie kunt vinden, maar parate kennis zit niet meer in het hoofd. De gevleugelde uitdrukking „die zoeken we op” vindt weliswaar zijn oorsprong in de quiz Twee voor twaalf (VARA), maar het onder bepaalde voorwaarden mogen raadplegen van digitale naslagwerken vormt slechts een beperkt onderdeel van het programma. De eerste quiz die volledig drijft op het vermogen zo snel mogelijk de juiste feiten op het web te verzamelen, moet ik nog zien.

Ook bij volwassenen begint het niveau van parate kennis een probleem te worden voor de continuïteit van het quizgenre. Bij alle kritiek op de ethische aspecten van het nieuwe spel Het moment van de waarheid (RTL4), waarin kandidaten pijnlijke vragen over hun privéleven in het openbaar net zo moeten beantwoorden als eerder onbespied aan een leugendetector, wordt het akeligste aspect over het hoofd gezien. Presentator Robert ten Brink verruilde het formeel enigszins verwante Lotto Weekend Miljonairs, jarenlang het koningsnummer onder de televisiequizzen, voor deze emotietest. Ik zie het niet snel terugkeren, want je kon al een paar jaar de problemen groter zien worden. Het niveau van de meerkeuzevragen leek steeds verder te dalen, met af en toe een lelijke instinker op de hogere levels. Verschil maken op basis van kennis is nu bij RTL definitief vervangen door het testen van iets dat voor eerlijkheid moet doorgaan.

Er zullen heus wel kennisspelletjes op televisie overblijven. Per seconde wijzer (VARA) vierde deze maand met champagne zijn vijfhonderdste uitzending en ook Twee voor twaalf heeft het eeuwige leven. Beide programma’s staan in een sociaal-democratische traditie van educatie. Ze zijn ook typisch VARA omdat er niets aan het toeval wordt overgelaten. Decor, belichting en presentatie zijn een beetje klinisch, er is geen enkele mogelijkheid tot improviseren of speels reageren op een antwoord dat half goed is. Kees Driehuis en Astrid Joosten zijn niet van de straat, maar ze wekken evenmin de indruk dat ze kunnen jongleren met de materie. Het juiste antwoord staat op een kaartje in hun hand, de interactie met de kandidaten is beperkt tot een wat plichtmatige interesse.

Het tegendeel van die toon valt aan te treffen in Met het mes op tafel (NPS). De titel is ironisch, want de sfeer is juist buitengewoon ontspannen, in een caféachtige studio met pianist en bardame. Winnaar is niet per definitie de kandidaat met de meeste kennis. Er mag ingezet worden en gebluft, als bij het pokeren. Niet de kaarten, maar het aantal juiste antwoorden beslist wie de pot wint.

Presentator Joost Prinsen creëert een sfeer waarin het er niet echt toe doet wie wint of verliest, want het is maar een spelletje. Hij jent en bemoedigt. Ook laat hij duidelijk merken welke speelstrategie hem wel of niet bevalt. Bovendien lijkt hij de vragen zelf bedacht te hebben, kan hij smokkelen of hints geven, door bijvoorbeeld een wijsje te neuriën. Het is de beste en zelfs meest erudiete televisiequiz van dit moment.